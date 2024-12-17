#هل تعلم :

1:#الدولة التي لا ينّكس علمها في المحافل الدولية هي (السعوديه).

2:#الدولة العربية الخاليه من الصحراء هي (لبنان) .

3:#الدولة التي تعيش فيها الاسود والنمور هي (الهند) .

4:#الدولة التي تقع في قارتي اسيا وافريقيا هي (مصر).

5:#الدولة التي تقع في قارتي اسيا واوروبا هي (تركيا).

6:#الدولة التي ليس لها عيد استقلال هي(بريطانيا) .

7:#الدولة التي يمر منها كل من مدار الجدي وخط الاستواء هي دولة (البرازيل) في امريكا الجنوبية.

8:#المدينة السوريه التي تتكلم اللغة الاراميه هي معلولا .

9:#الحشرة التي تكلمت في القرأن الكريم هي (النملة).

10:#الحشرة التي تقاوم الاشعاع النووي هي(العقرب).

11:#الحشرة التي أوحى الله اليها في القرآن الكريم هي(النحلة).

12:#الشاعر الذي دفن حيا هو(وضاح اليمن عبدالرحمن بن اسماعيل).

13:#الشاعر الذي هجا نفسه وأمه وزوجته هو (الحطيئه).

14 الانسان الذي ليس من بني ادم هو( سيدنا ادم عليه السلام).

15: الصحابي الوحيد الذي ذكر إسمه في القرآن الكريم هو(زيد بن حارثه رضي الله عنه ).

16: المرآة الوحيدة التي ورد ذكرها بالاسم في القرآن الكريم هي(مريم بنت عمران عليها السلام).

17: المرآة التي آوحى اليها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هي (ام موسى).

18: المرآة التي حُرمت على اثنى عشر خليفه اموي هي (عاتكة بنت يزيد بن معاويه )

19: العصا التي يتوكآ عليها سيدنا سليمان عليه السلام هي( نبتة خروب عاشت بين يده وعندما استحضرته الوفاة تحولت الى عصا بامر الله)

20: الشجرة الملعونة في القرآن الكريم هي(شجرة الزقوم)

21:عضو جسم الانسان الذي يآخذ الاكسجين من الهواء مباشره هو (العين)





لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم