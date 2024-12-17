إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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#هل تعلم :
1:#الدولة التي لا ينّكس علمها في المحافل الدولية هي (السعوديه).
2:#الدولة العربية الخاليه من الصحراء هي (لبنان) .
3:#الدولة التي تعيش فيها الاسود والنمور هي (الهند) .
4:#الدولة التي تقع في قارتي اسيا وافريقيا هي (مصر).
5:#الدولة التي تقع في قارتي اسيا واوروبا هي (تركيا).
6:#الدولة التي ليس لها عيد استقلال هي(بريطانيا) .
7:#الدولة التي يمر منها كل من مدار الجدي وخط الاستواء هي دولة (البرازيل) في امريكا الجنوبية.
8:#المدينة السوريه التي تتكلم اللغة الاراميه هي معلولا .
9:#الحشرة التي تكلمت في القرأن الكريم هي (النملة).
10:#الحشرة التي تقاوم الاشعاع النووي هي(العقرب).
11:#الحشرة التي أوحى الله اليها في القرآن الكريم هي(النحلة).
12:#الشاعر الذي دفن حيا هو(وضاح اليمن عبدالرحمن بن اسماعيل).
13:#الشاعر الذي هجا نفسه وأمه وزوجته هو (الحطيئه).
14 الانسان الذي ليس من بني ادم هو( سيدنا ادم عليه السلام).
15: الصحابي الوحيد الذي ذكر إسمه في القرآن الكريم هو(زيد بن حارثه رضي الله عنه ).
16: المرآة الوحيدة التي ورد ذكرها بالاسم في القرآن الكريم هي(مريم بنت عمران عليها السلام).
17: المرآة التي آوحى اليها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هي (ام موسى).
18: المرآة التي حُرمت على اثنى عشر خليفه اموي هي (عاتكة بنت يزيد بن معاويه )
19: العصا التي يتوكآ عليها سيدنا سليمان عليه السلام هي( نبتة خروب عاشت بين يده وعندما استحضرته الوفاة تحولت الى عصا بامر الله)
20: الشجرة الملعونة في القرآن الكريم هي(شجرة الزقوم)
21:عضو جسم الانسان الذي يآخذ الاكسجين من الهواء مباشره هو (العين)
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:#الدولة التي لا ينّكس علمها في المحافل الدولية هي (السعوديه).
2:#الدولة العربية الخاليه من الصحراء هي (لبنان) .
3:#الدولة التي تعيش فيها الاسود والنمور هي (الهند) .
4:#الدولة التي تقع في قارتي اسيا وافريقيا هي (مصر).
5:#الدولة التي تقع في قارتي اسيا واوروبا هي (تركيا).
6:#الدولة التي ليس لها عيد استقلال هي(بريطانيا) .
7:#الدولة التي يمر منها كل من مدار الجدي وخط الاستواء هي دولة (البرازيل) في امريكا الجنوبية.
8:#المدينة السوريه التي تتكلم اللغة الاراميه هي معلولا .
9:#الحشرة التي تكلمت في القرأن الكريم هي (النملة).
10:#الحشرة التي تقاوم الاشعاع النووي هي(العقرب).
11:#الحشرة التي أوحى الله اليها في القرآن الكريم هي(النحلة).
12:#الشاعر الذي دفن حيا هو(وضاح اليمن عبدالرحمن بن اسماعيل).
13:#الشاعر الذي هجا نفسه وأمه وزوجته هو (الحطيئه).
14 الانسان الذي ليس من بني ادم هو( سيدنا ادم عليه السلام).
15: الصحابي الوحيد الذي ذكر إسمه في القرآن الكريم هو(زيد بن حارثه رضي الله عنه ).
16: المرآة الوحيدة التي ورد ذكرها بالاسم في القرآن الكريم هي(مريم بنت عمران عليها السلام).
17: المرآة التي آوحى اليها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هي (ام موسى).
18: المرآة التي حُرمت على اثنى عشر خليفه اموي هي (عاتكة بنت يزيد بن معاويه )
19: العصا التي يتوكآ عليها سيدنا سليمان عليه السلام هي( نبتة خروب عاشت بين يده وعندما استحضرته الوفاة تحولت الى عصا بامر الله)
20: الشجرة الملعونة في القرآن الكريم هي(شجرة الزقوم)
21:عضو جسم الانسان الذي يآخذ الاكسجين من الهواء مباشره هو (العين)
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم