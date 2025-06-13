ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ميني تارت بجوز الهند ..... من مطبخي
العجينة :
250 غ مارغرين ( زبدة )
120 غ سكر ناعم
بيضة و صفار
ملعقة كبيرة نشاء
3 ملاعق كبار زيت
فانيلا بودرة أو سائلة
كيس خميرة حلويات
فرينة للحصول على عجينة طرية
نشكلها في قوالب صغيرة شكلها حسب الرغبة و في كل قالب نحط ملعقة صغيرة معجون المشمش
الحشو :
100 غ جوز الهند ( نوادكوكو ) نرحيه رقيق
120 غ سكر عادي
120 غ مارغرين ذايبة
3 بيضات كاملين
مبشور ليمون + فانيلا
ربع ملعقة صغيرة خميرة حلويات
نخلطهم للحصول على خليط متجانس
نحط في كل قالب كمية من الحشو ما نعمرش بزاف لأنهم كي يطيبوا ينتفخوا
نزين كل حبة بكاوكاو إيفيلي
ندخلهم يطيبو حتى إكتساب اللون الذهبي
كي يطيبوا و يبردو ندهنهم بمعجون المشمش أو la gelée
نحب نخليهم عاديين أو نزينهم بكرز مصبر
ميني تارت بجوز الهند ..... من مطبخي
العجينة :
250 غ مارغرين ( زبدة )
120 غ سكر ناعم
بيضة و صفار
ملعقة كبيرة نشاء
3 ملاعق كبار زيت
فانيلا بودرة أو سائلة
كيس خميرة حلويات
فرينة للحصول على عجينة طرية
نشكلها في قوالب صغيرة شكلها حسب الرغبة و في كل قالب نحط ملعقة صغيرة معجون المشمش
الحشو :
100 غ جوز الهند ( نوادكوكو ) نرحيه رقيق
120 غ سكر عادي
120 غ مارغرين ذايبة
3 بيضات كاملين
مبشور ليمون + فانيلا
ربع ملعقة صغيرة خميرة حلويات
نخلطهم للحصول على خليط متجانس
نحط في كل قالب كمية من الحشو ما نعمرش بزاف لأنهم كي يطيبوا ينتفخوا
نزين كل حبة بكاوكاو إيفيلي
ندخلهم يطيبو حتى إكتساب اللون الذهبي
كي يطيبوا و يبردو ندهنهم بمعجون المشمش أو la gelée
نحب نخليهم عاديين أو نزينهم بكرز مصبر