ميني تارت بجوز الهند .... من مطبخي

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


ميني تارت بجوز الهند ..... من مطبخي

العجينة :
250 غ مارغرين ( زبدة )
120 غ سكر ناعم
بيضة و صفار
ملعقة كبيرة نشاء
3 ملاعق كبار زيت
فانيلا بودرة أو سائلة
كيس خميرة حلويات
فرينة للحصول على عجينة طرية

نشكلها في قوالب صغيرة شكلها حسب الرغبة و في كل قالب نحط ملعقة صغيرة معجون المشمش

الحشو :
100 غ جوز الهند ( نوادكوكو ) نرحيه رقيق
120 غ سكر عادي
120 غ مارغرين ذايبة
3 بيضات كاملين
مبشور ليمون + فانيلا
ربع ملعقة صغيرة خميرة حلويات
نخلطهم للحصول على خليط متجانس

نحط في كل قالب كمية من الحشو ما نعمرش بزاف لأنهم كي يطيبوا ينتفخوا

نزين كل حبة بكاوكاو إيفيلي

ندخلهم يطيبو حتى إكتساب اللون الذهبي

كي يطيبوا و يبردو ندهنهم بمعجون المشمش أو la gelée

نحب نخليهم عاديين أو نزينهم بكرز مصبر

IMG_20250613_230935.webp
IMG_20250613_231012.webp
 
توقيع ام أمينة

المواضيع المشابهة

ام أمينة
ميني تارت بالفراز .... من مطبخي
المشاركات
8
المشاهدات
276
إلياس
إلياس
*amani*
ميني تارت بكريمة الشوكولا/تطبيق
المشاركات
8
المشاهدات
1K
حاتم خليفة
حاتم خليفة
قطر الندىdz
من مطبخي صابلي محشي بجوز الهند
المشاركات
11
المشاهدات
1K
قطر الندىdz
قطر الندىdz
cosette
مَقْروط جوز الهند من مطبخي وحصري
المشاركات
13
المشاهدات
1K
سكون الفجر
سكون الفجر
م
حلوى طبقات جوز الهند من مطبخي
المشاركات
13
المشاهدات
3K
*فاطمة الزهرة*
*فاطمة الزهرة*
العودة
Top Bottom