السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته

وصفة مطلوع السميد .... من مطبخي

المقادير و طريقة التحضير :

في جفنة نحط 3 كيلات سميد رقيق ( أنا كيلت غرفية تع شربة ) + نصف كيلة فرينة طبعا نكون غربلتهم + ملح + ملعقتين زيت نباتي +ملعقة كبيرة خل و نشمخهم بماء دافئ للحصول على عجينة طرية شوية برك

نخليهم يرتاحوا 5 - 10 دقائق

في نفس الوقت نحط ملعقة كبيرة خميرة مع ملعقة كبيرة سكر و نحط ماء دافئ و نخلط و نتركهم يتفاعلو

ندلك العجينة جيدا حوالي 10 و نضيف خليط الخميرة و نكمل ندلك و نزيد الماء الدافئ ان تلزم للحصول على عجينة طرية تلصق شوية

نجمع العجينة و ندهنها بالزيتنغطيها بورق الشفاف الخاص بالمطبخ و نخليه يختمر

نكسر الاختمار و نحطها تختمر للمرة الثانية

نوجد طرشونة المطبخ الخاصة بالمطلوع

و نوجد كمية من السميد باش نجوز فيها كرات العجين

نشكل كرات متساوية من العجين و نجوزهم فالسميد و نبسطه و نحطهم فوق الطرشونة لي نكون رشيتها بالسميد و نغطيهم و نخليهم يخمروا

نسخن الطاجين تع الطين أو تع الحديد جيدا و نطيب المطلوعات حتى يكسبوا اللون الذهبي

نرفدهم بمساعدة الأيدي أو لوحة مسطحة خاصة بذلك

النتيجة خفيف و فيه فراغات من الداخل