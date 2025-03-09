مطلوع السميد ..... من مطبخي

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته

وصفة مطلوع السميد .... من مطبخي

المقادير و طريقة التحضير :
في جفنة نحط 3 كيلات سميد رقيق ( أنا كيلت غرفية تع شربة ) + نصف كيلة فرينة طبعا نكون غربلتهم + ملح + ملعقتين زيت نباتي +ملعقة كبيرة خل و نشمخهم بماء دافئ للحصول على عجينة طرية شوية برك
نخليهم يرتاحوا 5 - 10 دقائق
في نفس الوقت نحط ملعقة كبيرة خميرة مع ملعقة كبيرة سكر و نحط ماء دافئ و نخلط و نتركهم يتفاعلو
ندلك العجينة جيدا حوالي 10 و نضيف خليط الخميرة و نكمل ندلك و نزيد الماء الدافئ ان تلزم للحصول على عجينة طرية تلصق شوية
نجمع العجينة و ندهنها بالزيتنغطيها بورق الشفاف الخاص بالمطبخ و نخليه يختمر
نكسر الاختمار و نحطها تختمر للمرة الثانية

نوجد طرشونة المطبخ الخاصة بالمطلوع
و نوجد كمية من السميد باش نجوز فيها كرات العجين
نشكل كرات متساوية من العجين و نجوزهم فالسميد و نبسطه و نحطهم فوق الطرشونة لي نكون رشيتها بالسميد و نغطيهم و نخليهم يخمروا
نسخن الطاجين تع الطين أو تع الحديد جيدا و نطيب المطلوعات حتى يكسبوا اللون الذهبي
نرفدهم بمساعدة الأيدي أو لوحة مسطحة خاصة بذلك

النتيجة خفيف و فيه فراغات من الداخل

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