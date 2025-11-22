س1/كيف سيكون شكلنا وحالنا في الجنة ؟ج/1 - أعمارنا في الجنة ستكون ثابتة 30أو33 عاما ولا نكبر رواه الترمذي وغيره.2 - طولنا في الجنة 60 ذراعا كطول سيدنا آدم عليه السلام رواه البخاري"والذراع يساوي 57سم تقريباً "3 - أهل الجنة يكونون في فرحٍ دائم ،فلا يصبهم هم ولا غم و لاحزن ولا كرب إنما فرح دائم .رواه مسلم4- في الجنة سعادة دائمة لا ملل فيها من الأشكال ولا الأطعمة ولا الأماكن فهي في تجدد مستمر كلما يخطر على بالك نعيم تجده بل ويأتيك من النعيم فيها ما لم يخطر على بالك ولا علي بال أحد ولا يُتصور جماله ولا يريد أحد سكن الجنة أن يذهب منها لمكان أخر قال تعالي( لا يبغون عنها حولا)5-أهل الجنة يزدادون جمالاً كل يوم جمعة، تهب عليه ريح فيزدادون حسناً وجمالاً "رواه مسلم"وتستمر الزيادة في الجمال والحسن إلى ما لا نهاية .6- أهل الجنة يتكئون على الأرائك في قصور تجري من تحتهم الأنهار ،وفي الجنة أنهار وعيون وذكر ذلك في القرآن كثيراً.7- الجنة فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتطلبه من الطعام و الشراب وأنواع الطيور ، فيأكل منها ما يريد بالقدر الذي يريد .يعني في الجنة مش هتخاف من أكل يتعبك أو يأذي معتك وصحتك أو كمية كبيرة تؤذيك وتبوظ جسمك في الجنة مميزات فقط.8-الملابس في الجنة من حرير من سندس وإستبرق وهما نوعان من الحرير رقيق وثيخين.9-الأطباق و الأكواب التي تأكل فيها وتشرب في الجنة كلها من ذهب وفضة وذكر ذلك في القرآن كثيراً.10-البيوت في الجنة عظيمة البناء واسعة جداً وكبيرة وفيها بيوت بنيت من لؤلؤة واحدة نحت فيها البيت وطول البيت يبلغ 60ميلاً رواه مسلم.وفيها بيوت صنعت من طوبة من ذهب وطوبة من فضة. رواه أحمد و الترمذي.11-في الجنة لا يتفل أهلها ولا يتمخطون ولا يعرقون ولا يتغوطون ولا يبولونفهم يأكلون ما شاءوا ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى الحمام إنما تخرج منهم الفضلات على هيئة رشح يفيض من الجسم رائحتة مثل المسك ففي الجنة نظافة تامة. رواه مسلم️ وكذلك أجسام أهل الجنة جرد ليس فيها شعر إنما نظافة تامة كما تقدم.12-في الجنة تفوح رائحة المسك والطيب منك بشكل دائماً13- ومن أعظم نعيم الجنة للرجال الحور العين وهن نساء جميلات ناعمات أعطاهن الله شبابا دائماً و جمالاً لم تره عين من قبل وكلما جماعها زوجها رجعت بكراً مرة أخري و على رؤوسهن تيجان و ثيابهن من حرير ووصفهم في القرآن كأنهم الياقوت و المرجان كأمثال اللؤلؤ المكنون.14-والمرأة التقية العفيفة التي تكون من أهل الجنة تعطى جمالاً فتكون أجمل من الحور العين.️ والمرأة التي لم تتزوج أو كان زوجها من أهل النار يزوجه الله من رجل من أهل الجنة وتكون من أجمل نسائه.15-ويعطى الرجل في الجنة قوة مائة رجل فيالمطعم والمشرب والشهوة والجماع رواه الترمذي وأحمد16-وأعظم نعيم في الجنة أنك ترى الله تعالى فيها فاللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم فهذا أعظم نعيم الجنة وأكبر لذة فيها رواه البخاري ومسلم️ وختاماً اعلم أن كل ما ذكرت إنما هو مجرد أمثلة من النعيم لتقرب لك حقيقته فقط، والإ فنعيم الجنة لا يُتصور جماله ولا يخطر على بال بشر كما روي البخاري ومسلمهدانا الله وإياكم الى الطريق المستقيم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعلنا الله وإياكم في عافية وإلي الله أقرب وعلى طاعته أدوم أنتم وأحبابك جمعياً