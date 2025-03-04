السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



أردت أن أشارككم ميني تارت بالفراز من مطبخي



العجينة

125 غ مارغرين بدرجة حرارة الغرفة

90 غ سكر ناعم

بيضة

رشة ملح

فانيلا بودر أو سائلة

2 ملاعق كبار زيت

ملعقة كبيرة نشاء

ربع ملعقة صغيرة خميرة حلوى

و 250 غ فرينة



نخلط كل المكونات السابقة بالتدريج و نضيف الفرينة للحصول على عجينة طرية

ترتاح 15 دقيقة و نشكلها في قوالب التارت الصغيرة نثقبهم و ندخلهم 5 دقائق للمجمد و نطيبهم مباشرة في فرن يكون ساخن من قبل حتى يكتسبو لون ذهبي خفيف

ننزعهم من القوالب و نخلوهم يبردو مليح

يمكن نحتفظ بيهم في علبة بلاستيكية فيها ورق الأليمنيوم لأكثر من أسبوع



الكريمة

450 ملل حليب

3 ملاعق كبار نشاء

4 ملاعق كبار سكر عادي

2 بيضات

فانيلا بودر أو سائلة

ملعقة كبيرة مارغارين



في كاسرونة نحط كمية الحليب تسخن

في إناء نحط البيض و السكر و الفانيلا و نخلط جيدا + النشاء و نخلط جيدا

نضيف الحليب الساخن بالتدريج مع التحريك المستمر

نعاود نرجع الخليط على النار و نحرك باستمرار حتى تثقال

نحيها من النار +المارغارين و نحرك

نحطها في إناء و نغطيها بغلاف غذائي ملاصق للكريمة

كي تبرد جيدا نخفقها بالخفاق الكهربائي للحصول على كريمة ملساء

نعمرها في ميني تارت الفارغين لي وجدناهم من قبل بالملعقة أو بكيس الحلواني

نزين بشرائح الفراولة و جولي +عطر الفراز الملون

إليكم النتيجة

انتظروني في وصفات أخرى

