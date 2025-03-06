ام أمينة
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أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أردت أن أشارككم تارتولات الليمون من مطبخي
العجينة
250 غ مارغرين بدرجة حرارة الغرفة
120غ سكر ناعم ( كأس)
2 بيضة
رشة ملح
فانيلا بودر أو سائلة
4 ملاعق كبار زيت ( لي يحبو القرمشة و لي يحبهم طريين يستغنى عليه)
نصف كأس نشاء
نصف كيس خميرة حلوى (5 غ)
و نلم بالفرينة للحصول على عجينة طرية
نخلط كل المكونات السابقة بالتدريج و نضيف الفرينة للحصول على عجينة طرية
ترتاح 15 دقيقة و نشكلها في قوالب التارت الصغيرة نثقبهم و ندخلهم 5 دقائق للمجمد و نطيبهم مباشرة في فرن يكون ساخن من قبل حتى يكتسبو لون ذهبي خفيف
ننزعهم من القوالب و نخلوهم يبردو مليح
يمكن نحتفظ بيهم في علبة بلاستيكية فيها ورق الأليمنيوم لأكثر من أسبوع
الكريمة
150 غ عصير ليمون مصفى
170 غ سكر عادي
3 بيضات
100 غ مارغرين
في إناء نخلط البيض و السكر حتى يذوب +عصير الليمون و نخلط حتى تتجانس المكونات
نفرغهم في كاسرونة و نحرك باستمرار حتى يثقال الخليط نوعا ما
نرجعو للإناء و نضيف عليه المارغارين و نخلط حتى تذوب المارغرين و تتجانس المكونات
نصفي الكريمة أو نميكسيها و نحطها في علبة
رايح تبان سائلة لاكنها بمجرد تبات فالثلاجة تشد تروحها و يولي عندها قوام كريمي
نعمر قوالب التارت و نزين بكرام شانتيي مخفوقة ( كيل شانتيي + نصف كيل ماء أو حليب بارد جدا و السائل يكون حسب نوعية الشانتيي)
و نزين بكاوكاو أو لوز إيفيلي
ممكن تغيير التزيين حسب الذوق
أردت أن أشارككم تارتولات الليمون من مطبخي
العجينة
250 غ مارغرين بدرجة حرارة الغرفة
120غ سكر ناعم ( كأس)
2 بيضة
رشة ملح
فانيلا بودر أو سائلة
4 ملاعق كبار زيت ( لي يحبو القرمشة و لي يحبهم طريين يستغنى عليه)
نصف كأس نشاء
نصف كيس خميرة حلوى (5 غ)
و نلم بالفرينة للحصول على عجينة طرية
نخلط كل المكونات السابقة بالتدريج و نضيف الفرينة للحصول على عجينة طرية
ترتاح 15 دقيقة و نشكلها في قوالب التارت الصغيرة نثقبهم و ندخلهم 5 دقائق للمجمد و نطيبهم مباشرة في فرن يكون ساخن من قبل حتى يكتسبو لون ذهبي خفيف
ننزعهم من القوالب و نخلوهم يبردو مليح
يمكن نحتفظ بيهم في علبة بلاستيكية فيها ورق الأليمنيوم لأكثر من أسبوع
الكريمة
150 غ عصير ليمون مصفى
170 غ سكر عادي
3 بيضات
100 غ مارغرين
في إناء نخلط البيض و السكر حتى يذوب +عصير الليمون و نخلط حتى تتجانس المكونات
نفرغهم في كاسرونة و نحرك باستمرار حتى يثقال الخليط نوعا ما
نرجعو للإناء و نضيف عليه المارغارين و نخلط حتى تذوب المارغرين و تتجانس المكونات
نصفي الكريمة أو نميكسيها و نحطها في علبة
رايح تبان سائلة لاكنها بمجرد تبات فالثلاجة تشد تروحها و يولي عندها قوام كريمي
نعمر قوالب التارت و نزين بكرام شانتيي مخفوقة ( كيل شانتيي + نصف كيل ماء أو حليب بارد جدا و السائل يكون حسب نوعية الشانتيي)
و نزين بكاوكاو أو لوز إيفيلي
ممكن تغيير التزيين حسب الذوق
إليكم النتيجة
انتظروني في وصفات أخرى
انتظروني في وصفات أخرى