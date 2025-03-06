تارتولات الليمون ..... من مطبخي

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
7,790
نقاط التفاعل
12,361
النقاط
356
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أردت أن أشارككم تارتولات الليمون من مطبخي

العجينة
250 غ مارغرين بدرجة حرارة الغرفة
120غ سكر ناعم ( كأس)
2 بيضة
رشة ملح
فانيلا بودر أو سائلة
4 ملاعق كبار زيت ( لي يحبو القرمشة و لي يحبهم طريين يستغنى عليه)
نصف كأس نشاء
نصف كيس خميرة حلوى (5 غ)
و نلم بالفرينة للحصول على عجينة طرية

نخلط كل المكونات السابقة بالتدريج و نضيف الفرينة للحصول على عجينة طرية
ترتاح 15 دقيقة و نشكلها في قوالب التارت الصغيرة نثقبهم و ندخلهم 5 دقائق للمجمد و نطيبهم مباشرة في فرن يكون ساخن من قبل حتى يكتسبو لون ذهبي خفيف
ننزعهم من القوالب و نخلوهم يبردو مليح
يمكن نحتفظ بيهم في علبة بلاستيكية فيها ورق الأليمنيوم لأكثر من أسبوع

الكريمة
150 غ عصير ليمون مصفى
170 غ سكر عادي
3 بيضات
100 غ مارغرين
في إناء نخلط البيض و السكر حتى يذوب +عصير الليمون و نخلط حتى تتجانس المكونات
نفرغهم في كاسرونة و نحرك باستمرار حتى يثقال الخليط نوعا ما
نرجعو للإناء و نضيف عليه المارغارين و نخلط حتى تذوب المارغرين و تتجانس المكونات
نصفي الكريمة أو نميكسيها و نحطها في علبة
رايح تبان سائلة لاكنها بمجرد تبات فالثلاجة تشد تروحها و يولي عندها قوام كريمي
نعمر قوالب التارت و نزين بكرام شانتيي مخفوقة ( كيل شانتيي + نصف كيل ماء أو حليب بارد جدا و السائل يكون حسب نوعية الشانتيي)
و نزين بكاوكاو أو لوز إيفيلي
ممكن تغيير التزيين حسب الذوق
IMG_20250305_232248.jpg

إليكم النتيجة
انتظروني في وصفات أخرى
 
يمي يمي يشهيو
يعطيك الصحة تسلم ايدك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ام أمينة
ميني تارت بالفراز .... من مطبخي
المشاركات
8
المشاهدات
121
إلياس
إلياس
ام أمينة
بريوش من مطبخي
المشاركات
7
المشاهدات
195
الامين محمد
الامين محمد
Oktavio_hinda
كيك بالبرتقال
المشاركات
5
المشاهدات
822
السلطانة
السلطانة
oum arynas
مدلان بذوق الليمون
المشاركات
2
المشاهدات
385
إلياس
إلياس
حفياد آدم
المقادير للتزين ميلفاي
المشاركات
7
المشاهدات
1K
ذكريات
ذكريات
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top