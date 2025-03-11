Zili Na
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حشوات بوراك
1-بطاطا مفورة طحنيها زيديلها شوية ملح فلفل كحل بصل تكوني مطيبته فالزيت حتى يتكرمل زدي تونة تع الزيت خلطي كل وعمري بوراك
2-طيبي نصف صدر دجاج فالماء ورقة رند وسنة توم وقليل من الملح والزيت فلفل كحل كي يطيب فيه زيديلو بيشمال و الفرماج كريمي و عمري بوراك
3-طيبي ربطة سلق حتى يدبال بعدها حمصيه في شوية زيت ملح فلفل كحل وفليل من الكمون زيديلو زيتون افيلي وحبة بطاطا مطحونة وفرماج كريمي وعمري بوراك
4-طيبي لحم مفروم بالبصل ملح فلفل كحل وزدي عليه حبات بيض وخلطي حتى يطيب وزيدي فرماج حشوة بوراك
5-سكرفجي حبات كورجات و جزر قليهم مع حبة بصل ملح فلفل خليهم يطيبو حتى ينشفو من الماء ضفي فرماج وخلطي كل وعمري بوراك
6-حمصي بصلة حتى تتكرمل ضفي شوية خضر مفورة ومقطعة قطع صغيرة وزدي ملح فلفل كحل وزيدي
طونة تع طماطم و فرماج و معدنوس وخلطي وعمري بوراك
7قلي كبدة تع دجاج فتيها ضفيلها بطاطا مغلية ومطحونة ملح فلفل كحل كمون توم ومعدنوس وفرماج كريمي وعمري بوراك
8-الا كان بقيلك دجاج طايب فتيه وضفيلو بصلة طايبة حتى تتكرمل وزوج بيض يكونو طايبين سكرفجيهم وزدي الفرماج و الحشو البوراك واجد
9ربي حبات جزر طيبيهم زدي دجاج طايب ومطحون و بصلة طايبة حتى تتكرمل وفرماج كريمي
1-بطاطا مفورة طحنيها زيديلها شوية ملح فلفل كحل بصل تكوني مطيبته فالزيت حتى يتكرمل زدي تونة تع الزيت خلطي كل وعمري بوراك
2-طيبي نصف صدر دجاج فالماء ورقة رند وسنة توم وقليل من الملح والزيت فلفل كحل كي يطيب فيه زيديلو بيشمال و الفرماج كريمي و عمري بوراك
3-طيبي ربطة سلق حتى يدبال بعدها حمصيه في شوية زيت ملح فلفل كحل وفليل من الكمون زيديلو زيتون افيلي وحبة بطاطا مطحونة وفرماج كريمي وعمري بوراك
4-طيبي لحم مفروم بالبصل ملح فلفل كحل وزدي عليه حبات بيض وخلطي حتى يطيب وزيدي فرماج حشوة بوراك
5-سكرفجي حبات كورجات و جزر قليهم مع حبة بصل ملح فلفل خليهم يطيبو حتى ينشفو من الماء ضفي فرماج وخلطي كل وعمري بوراك
6-حمصي بصلة حتى تتكرمل ضفي شوية خضر مفورة ومقطعة قطع صغيرة وزدي ملح فلفل كحل وزيدي
طونة تع طماطم و فرماج و معدنوس وخلطي وعمري بوراك
7قلي كبدة تع دجاج فتيها ضفيلها بطاطا مغلية ومطحونة ملح فلفل كحل كمون توم ومعدنوس وفرماج كريمي وعمري بوراك
8-الا كان بقيلك دجاج طايب فتيه وضفيلو بصلة طايبة حتى تتكرمل وزوج بيض يكونو طايبين سكرفجيهم وزدي الفرماج و الحشو البوراك واجد
9ربي حبات جزر طيبيهم زدي دجاج طايب ومطحون و بصلة طايبة حتى تتكرمل وفرماج كريمي