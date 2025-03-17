سلكوني من هاذ الورطة

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
إنضم
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ذكر
تخيل روحك طحت في موقف كيما هذا وين يتم القبض عليك مع عصابة وانت خاطيك زهرك المعوج هو اللي حطك في المكان والزمان غير المناسبين.

أنا خاطيني

سواء كنت راجل او مرأة راك طحت في يد الدولة

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اياو نشوفو الموقف نتاعك من خلال اجاباتك على اسئلة
المحقق سي المنور😇
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نقدملكم عمي الحاج سي المنور
Comedy Help GIF by Deadstream


والتحقيق يبدأ من المحقق سي المنور عندو اسم اخر من بعد نقولك عليه🤔

المحقق: انت باين مافيا (mafia)؟

حشايمي ولا كوراج ولاكيفاش مخلوق انت؟

في الصغر واش كانو يعيطولك كي تقلقهم؟

لاعبها خاطيك الطوايش ذوك تتفكر واش كانو يعيطولك
adult swim animation GIF by Six Point Harness


ايييه نسيت نقولك سموه المنور (380فولط) ترواصونكترفا خاطر يخبطك للوجه بصقلة تشعل وتطفا ثمثم تموت وتحيا

نكملو
منين انت؟

مسقط راسك راك فيه حاليا؟

واش ادير عالربعة تاع العشية؟


البارح وين كنت؟

غدوة وين تكون؟

معامن عايش؟

والديك عايشين؟

ترتيبك في العائلة؟

antisocial colin farrell GIF

راهي عاجباتك البلاد؟


راك حاب تترفه؟

واش ادير بالمال؟

راك مديون؟

قداش اكبر مبلغ طاح في ايدك؟

واش عملت بيه؟

تقدر تقولنا وين تخبي صواردك؟

عندك بارمي كوندويت؟

واش تركب بزاف الbus ولا taxi

كاش يوم سرقوك؟

انت منارفي بزاف؟

سقم روحك تبانلي مهبول صح أنت مهبول؟
Lashing Out Dwight Schrute GIF by The Office


وانت صغير كيفاش كنت داير؟

واش سرقت وانت صغير؟

ماتكذبش
Angry Al Pacino GIF by Arrow Video


قولي واش سرقت؟

كيفاش تعامل في الناس؟

كيفاش تعاملك الناس؟

كي تقلق واش تعمل؟

كي تفرح واش تعمل؟

surprised steve urkel GIF

تشرب المهدئات؟

عندك باسبور؟

راك حاب تحرق للخارج؟

جاتك فرصة الذهاب للخارج؟

تسافر بزاف؟

وين راك حاب تروح؟


Jennifer Aniston Reaction GIF


ارواح نديك لبلاصة خير منها:

Knockout Smash GIF by UFC

نهار كي تفطن تفوت عالقاضي
The Muppets Wow GIF by ABC Network



Prison Detain GIF
 
آخر تعديل:
ههههههه
خليلني نفطر و نرجع على الاقل اذا ما سلكتش نكون شبعان ههههههه
 

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