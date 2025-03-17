سلكوني من هاذ الورطة

تخيل روحك طحت في موقف كيما هذا وين يتم القبض عليك مع عصابة وانت خاطيك زهرك المعوج هو اللي حطك في المكان والزمان غير المناسبين.أنا خاطينيسواء كنت راجل او مرأة راك طحت في يد الدولةاياو نشوفو الموقف نتاعك من خلال اجاباتك على اسئلةالمحقق سي المنورنقدملكم عمي الحاج سي المنوروالتحقيق يبدأ من المحقق سي المنور عندو اسم اخر من بعد نقولك عليهالمحقق: انت باين مافيا (mafia)؟حشايمي ولا كوراج ولاكيفاش مخلوق انت؟في الصغر واش كانو يعيطولك كي تقلقهم؟لاعبها خاطيك الطوايش ذوك تتفكر واش كانو يعيطولكايييه نسيت نقولك سموه المنور (380فولط) ترواصونكترفا خاطر يخبطك للوجه بصقلة تشعل وتطفا ثمثم تموت وتحيانكملومنين انت؟مسقط راسك راك فيه حاليا؟واش ادير عالربعة تاع العشية؟البارح وين كنت؟غدوة وين تكون؟معامن عايش؟والديك عايشين؟ترتيبك في العائلة؟راهي عاجباتك البلاد؟راك حاب تترفه؟واش ادير بالمال؟راك مديون؟قداش اكبر مبلغ طاح في ايدك؟واش عملت بيه؟تقدر تقولنا وين تخبي صواردك؟عندك بارمي كوندويت؟واش تركب بزاف الbus ولا taxiكاش يوم سرقوك؟انت منارفي بزاف؟سقم روحك تبانلي مهبول صح أنت مهبول؟وانت صغير كيفاش كنت داير؟واش سرقت وانت صغير؟ماتكذبشقولي واش سرقت؟كيفاش تعامل في الناس؟كيفاش تعاملك الناس؟كي تقلق واش تعمل؟كي تفرح واش تعمل؟تشرب المهدئات؟عندك باسبور؟راك حاب تحرق للخارج؟جاتك فرصة الذهاب للخارج؟تسافر بزاف؟وين راك حاب تروح؟ارواح نديك لبلاصة خير منها:نهار كي تفطن تفوت عالقاضي