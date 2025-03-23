حكموا علينا قبل ما يعرفونا!

كم مرة حسّيت أن الناس حكمت عليك من قبل حتى ما تتكلم؟ كي تدخل لمكان جديد، أو تتعرف على ناس لأول مرة، وتلقى نظرات تقول كل شيء بدون ما ينطقوا بكلمة؟

تحسوا أن الحكم جاهز قبل حتى ما تعبروا عن أنفسكم… بناءا على مظهركم، طريقة كلامكم، أو حتى مجرد إشاعة سمعوها عنكم!..



الظاهرة هذه نعيشوها يوميا، سواء في المجتمع، في العمل، في الدراسة، أو حتى وسط العائلة...

ناس تحكم على الآخرين بلا دليل، وتنسى أن كل شخص عنده قصة، عنده ماضي، وعنده أسباب وراء تصرفاته.



_ كيف يحكم علينا الناس؟



1. بناءا على المظهر: لباسك، شعرك، وحتى طريقة مشيك، البعض يقرر شخصيتك فقط من خلالهم!



2. بسبب كلام الناس: إشاعة صغيرة تكفي باش تخسر سمعتك عند بعض الناس اللي يصدقوا أي شيء بدون تحقق.



3. من خلال العمل أو المستوى الدراسي: كي تكون ناجح، يعتقدوا أنك مغرور، وكي تفشل، يشوفوك كسول.



4. بسبب الأصل أو المنطقة: تلقى ناس تحكم عليك فقط لأنك من مدينة معينة أو تنتمي لفئة معينة.



5. من أول انطباع: بعض الأشخاص يقرروا صورتك الكاملة عندهم من أول لقاء، ولو كان مجرد سوء فهم.





_ لماذا يحكم الناس بسرعة؟



العقلية السطحية: بعض الأشخاص لا يحبون التعرف على الآخرين بعمق، يعتمدون على الانطباعات فقط.



التأثر بالمجتمع: بعض المجتمعات تزرع أفكارا خاطئة عن فئات معينة من الناس، وتجعل الأحكام المسبقة جزءا من الثقافة.



الخوف أو الغيرة: أحيانا، الناس تحكم عليك لأنهم يخافون منك أو يغارون من نجاحك.



الكسل الفكري: من الأسهل تصديق حكم جاهز بدل البحث عن الحقيقة.



_ كيف نتعامل مع هذه الأحكام؟



1. عدم الاهتمام الزائد: الناس دائما تتكلم، سواء كنت جيدًا أو سيئا، فلا تجعل كلامهم يؤثر عليك.



2. إثبات العكس بالأفعال: بدل الدفاع عن نفسك بالكلام، أثبت شخصيتك وأخلاقك من خلال تصرفاتك.



3. تجاهل السلبيين: ليس كل شخص يستحق أن تشرح له نفسك، بعض الناس سيبقون في تفكيرهم الضيق مهما فعلت.



4. اختيار الوسط المناسب: عندما تجد نفسك بين أشخاص يفهمونك حقًا، لن تحتاج إلى تبرير كل شيء.



5. عدم فعل نفس الشيء: كما أننا نكره أن يحكم علينا الآخرون، يجب أن نتجنب الحكم على الناس قبل معرفتهم.