الاعجاز العلمي في النوم على الشق الايمن

الإعجاز العلمي في النوم على الشق الأيمن‏لنأخذ من وقتك 60ثانية.‏لنتعرف علية سويآ .1- بعض الناس ينامون على بطونهم .‏2- وبعض الناس ينامون على ظهورهم .‏3- وبعض الناس ينامون على شِقّهم الأيسر .‏4- وبعض الناس ينامون على شِقّهم الأيمن .1- النوم على البطن :‏هؤلاء يشعرون بضيقٍ في التنفس، لأن ثقل كتلة الظهر، والهيكل العظمي تقع على رئتيه .فالنوم على البطن غير صحي أبداً .3- النوم على الشِقِّ الأيسر :‏إن الطعام يستغرق في الحالة الطبيعية من 2 إلى 4 ساعات في المعدة، فإذا كان الإنسان نائم على الشِقِّ الأيسر، فسيستغرق هضم الطعام من 5 إلى 8 ساعات، لأن الرئة اليمنى وهي الكبيرة، تضغط على القلب والكبد وهو أكبر الأعضاء، فيبقى معلقاً قلقاً .إذاً فالنوم على الشِقِّ الأيسر ليس صحياً أيضاً .4- النوم على الشِقّ الأيمن :‏الرئة اليسرى أصغر، وأخف، والكبد الذي هو أكبر أعضاء الجسم مستقرٌ في الجسد على جهة الأرض، فالهضم يتم بسرعة .إذاً هذه أفضل طريقة للنوم ، وأنت مرتاح تماماً .إليكم هذا الحديث الشريف الذي يؤكد حقيقة النوم الصحيح :‏قال النبي عليه الصلاة والسلام :‏” إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقِّك الأيمن، ثم قل : اللهمّ أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك “‏[ متفق عليه ]وقد قالوا قديماً :‏النوم على الظهر هي : نومة الملوك‏والنوم على البطن هي : نومة الشياطين‏والنوم على الشِقِّ الأيسر هي : نومة الأغنياء، لكثرة أكلهم .‏والنوم على الشِقِّ الأيمن هي : نومة الأتقياء والعلماء .‏وهي نومة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم