الاعجاز العلمي في النوم على الشق الايمن

إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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الإعجاز العلمي في النوم على الشق الأيمن
لنأخذ من وقتك 60ثانية.
لنتعرف علية سويآ .
1- بعض الناس ينامون على بطونهم .
2- وبعض الناس ينامون على ظهورهم .
3- وبعض الناس ينامون على شِقّهم الأيسر .
4- وبعض الناس ينامون على شِقّهم الأيمن .
1- النوم على البطن :
هؤلاء يشعرون بضيقٍ في التنفس، لأن ثقل كتلة الظهر، والهيكل العظمي تقع على رئتيه .
فالنوم على البطن غير صحي أبداً .
3- النوم على الشِقِّ الأيسر :
إن الطعام يستغرق في الحالة الطبيعية من 2 إلى 4 ساعات في المعدة، فإذا كان الإنسان نائم على الشِقِّ الأيسر، فسيستغرق هضم الطعام من 5 إلى 8 ساعات، لأن الرئة اليمنى وهي الكبيرة، تضغط على القلب والكبد وهو أكبر الأعضاء، فيبقى معلقاً قلقاً .
إذاً فالنوم على الشِقِّ الأيسر ليس صحياً أيضاً .
4- النوم على الشِقّ الأيمن :
الرئة اليسرى أصغر، وأخف، والكبد الذي هو أكبر أعضاء الجسم مستقرٌ في الجسد على جهة الأرض، فالهضم يتم بسرعة .
إذاً هذه أفضل طريقة للنوم ، وأنت مرتاح تماماً .
إليكم هذا الحديث الشريف الذي يؤكد حقيقة النوم الصحيح :
قال النبي عليه الصلاة والسلام :
” إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقِّك الأيمن، ثم قل : اللهمّ أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك “
[ متفق عليه ]
وقد قالوا قديماً :
النوم على الظهر هي : نومة الملوك
والنوم على البطن هي : نومة الشياطين
والنوم على الشِقِّ الأيسر هي : نومة الأغنياء، لكثرة أكلهم .
والنوم على الشِقِّ الأيمن هي : نومة الأتقياء والعلماء .
وهي نومة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
لنأخذ من وقتك 60ثانية.
لنتعرف علية سويآ .
1- بعض الناس ينامون على بطونهم .
2- وبعض الناس ينامون على ظهورهم .
3- وبعض الناس ينامون على شِقّهم الأيسر .
4- وبعض الناس ينامون على شِقّهم الأيمن .
1- النوم على البطن :
هؤلاء يشعرون بضيقٍ في التنفس، لأن ثقل كتلة الظهر، والهيكل العظمي تقع على رئتيه .
فالنوم على البطن غير صحي أبداً .
3- النوم على الشِقِّ الأيسر :
إن الطعام يستغرق في الحالة الطبيعية من 2 إلى 4 ساعات في المعدة، فإذا كان الإنسان نائم على الشِقِّ الأيسر، فسيستغرق هضم الطعام من 5 إلى 8 ساعات، لأن الرئة اليمنى وهي الكبيرة، تضغط على القلب والكبد وهو أكبر الأعضاء، فيبقى معلقاً قلقاً .
إذاً فالنوم على الشِقِّ الأيسر ليس صحياً أيضاً .
4- النوم على الشِقّ الأيمن :
الرئة اليسرى أصغر، وأخف، والكبد الذي هو أكبر أعضاء الجسم مستقرٌ في الجسد على جهة الأرض، فالهضم يتم بسرعة .
إذاً هذه أفضل طريقة للنوم ، وأنت مرتاح تماماً .
إليكم هذا الحديث الشريف الذي يؤكد حقيقة النوم الصحيح :
قال النبي عليه الصلاة والسلام :
” إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقِّك الأيمن، ثم قل : اللهمّ أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك “
[ متفق عليه ]
وقد قالوا قديماً :
النوم على الظهر هي : نومة الملوك
والنوم على البطن هي : نومة الشياطين
والنوم على الشِقِّ الأيسر هي : نومة الأغنياء، لكثرة أكلهم .
والنوم على الشِقِّ الأيمن هي : نومة الأتقياء والعلماء .
وهي نومة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم