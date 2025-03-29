الاعجاز العلمي في النوم على الشق الايمن

إلياس

إلياس

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الإعجاز العلمي في النوم على الشق الأيمن

‏لنأخذ من وقتك 60ثانية.

‏لنتعرف علية سويآ .

1- بعض الناس ينامون على بطونهم .
‏2- وبعض الناس ينامون على ظهورهم .
‏3- وبعض الناس ينامون على شِقّهم الأيسر .
‏4- وبعض الناس ينامون على شِقّهم الأيمن .
1- النوم على البطن :
‏هؤلاء يشعرون بضيقٍ في التنفس، لأن ثقل كتلة الظهر، والهيكل العظمي تقع على رئتيه .

👈فالنوم على البطن غير صحي أبداً .
3- النوم على الشِقِّ الأيسر :
‏إن الطعام يستغرق في الحالة الطبيعية من 2 إلى 4 ساعات في المعدة، فإذا كان الإنسان نائم على الشِقِّ الأيسر، فسيستغرق هضم الطعام من 5 إلى 8 ساعات، لأن الرئة اليمنى وهي الكبيرة، تضغط على القلب والكبد وهو أكبر الأعضاء، فيبقى معلقاً قلقاً .

👈إذاً فالنوم على الشِقِّ الأيسر ليس صحياً أيضاً .
4- النوم على الشِقّ الأيمن :
‏الرئة اليسرى أصغر، وأخف، والكبد الذي هو أكبر أعضاء الجسم مستقرٌ في الجسد على جهة الأرض، فالهضم يتم بسرعة .

🌞إذاً هذه أفضل طريقة للنوم ، وأنت مرتاح تماماً .
إليكم هذا الحديث الشريف الذي يؤكد حقيقة النوم الصحيح :
‏قال النبي عليه الصلاة والسلام :
‏” إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقِّك الأيمن، ثم قل : اللهمّ أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك “
‏[ متفق عليه ]
وقد قالوا قديماً :
‏النوم على الظهر هي : نومة الملوك
‏والنوم على البطن هي : نومة الشياطين
‏والنوم على الشِقِّ الأيسر هي : نومة الأغنياء، لكثرة أكلهم .
‏والنوم على الشِقِّ الأيمن هي : نومة الأتقياء والعلماء .
‏وهي نومة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
 

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