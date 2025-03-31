عيدكم مبارك ـ لنجتمع في موضوع واحد للتبريكات

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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الى كل احباب و منتسبي و زوار منتدى اللمة الجزايرية
تقبل الله منا و منكم صيامكم و قيامكم و عيدكم مبارك و كل عام و انتم بخير
اعاده الله علينا و عليكم بمزيد من الخير و البركات
" إن كان للناسِ عِيدٌ يفرحونَ بهِ
فأنتم العيد الذي أحيا بهِ فَرَحا "
" كل عام وأنتم بخير "
عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات ."
ختم الله صيامكم بالقبول واسكنكم الجنه مع الرسول وجعل عيدكم فرحه وبهجة وسعاده لا تزول
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير