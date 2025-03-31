عيدكم مبارك ـ لنجتمع في موضوع واحد للتبريكات

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
17,787
الحلول المقدمة
2
نقاط التفاعل
55,586
نقاط الجوائز
6,065
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
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الى كل احباب و منتسبي و زوار منتدى اللمة الجزايرية
تقبل الله منا و منكم صيامكم و قيامكم و عيدكم مبارك و كل عام و انتم بخير
اعاده الله علينا و عليكم بمزيد من الخير و البركات
" إن كان للناسِ عِيدٌ يفرحونَ بهِ
فأنتم العيد الذي أحيا بهِ فَرَحا "
" كل عام وأنتم بخير "
عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات ."
♥️

ختم الله صيامكم بالقبول واسكنكم الجنه مع الرسول وجعل عيدكم فرحه وبهجة وسعاده لا تزول
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير
🎊
🎉
🎈

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عٌيِّدٍ سِـعٌيِّدٍ عٌلَيِّکْمً جّـمًيِّعٌأّ
کْلَ عٌأّمً وٌأّنِتٌـمً بًأّلَفُـ خِـيِّر 😍😍

تأتي الأفراح حين تؤمن أنها ستأتي 🎊✨
بمناسبة عيد الفطر المبارك🌙🎈إلى كافة الأحبة💖والإخوة❤ والأصدقاء 💙
عيد فطر مبارك🌙🤍 وسعيد للجميع وكل عام وأنتم بألف خير 🥀🥰 تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال🤲
صح عيدكم ❤️🎉🌙
 

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