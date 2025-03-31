عيدكم مبارك ـ لنجتمع في موضوع واحد للتبريكات

عٌيِّدٍ سِـعٌيِّدٍ عٌلَيِّکْمً جّـمًيِّعٌأّکْلَ عٌأّمً وٌأّنِتٌـمً بًأّلَفُـ خِـيِّرتأتي الأفراح حين تؤمن أنها ستأتيبمناسبة عيد الفطر المباركإلى كافة الأحبةوالإخوة❤ والأصدقاءعيد فطر مباركوسعيد للجميع وكل عام وأنتم بألف خيرتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمالصح عيدكم