Internet.Download.Manager.6.42.32 الأول عالميا لتحميل الملفات نسخة مفعلة + محمولة

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نقدم لكم اليوم أحدث إصدار من برنامج

Internet Download Manager

مدير تنزيل الملفات من الانترنت

عذرا رابط ربحي للدعم

أتمنى ان اكون قد وفقت في الشرح و التقديم

إصدارات مسجلة متعددة اللغات وعادية ومحمولة في أداة تثبيت واحدة.Internet Download Managerهو برنامج لتنظيم تنزيلات الملفات من الإنترنت. يتم توفير طرق مختلفة لتسريع التنزيلاتوتجزئة الملفات الديناميكية والتنزيل المتزامن لعدة أجزاء ، واستخدام اتصالات مفتوحة مجانية دون إعادة الاتصال ،وأكثر من ذلك بكثير. دعم جدران الحماية والوكلاء والمرايا وبروتوكولات FTP و HTTPوعمليات إعادة التوجيه وملفات تعريف الارتباط وقوائم انتظار التنزيل وتفويض المستخدم.يتكامل مع جميع المتصفحات الشائعة ويعترض التنزيلات تلقائيًا.ميزات Internet Download Manager:تجزئة الملف الديناميكي الذي يستخدم قاعدة الهالفينجإعادة استخدام الاتصالات التي أنهت تنزيل أجزاءها من الملف بدون خطوات تسجيل دخول إضافيةالمهلة القابلة للتكوين وعدد الاتصالات لتخصيص IDM لنوع الاتصال الخاص بكبخلاف المسرعات ومديري التنزيل الآخرين ، حيث يتم تجزئة الملفات قبل بدء التنزيل ،تقوم مقاطع Internet Download Manager بتنزيل الملفات ديناميكيًا أثناء عملية التنزيل.بالإضافة إلى ذلك ، يقوم Internet Download Manager بإعادة استخدام الاتصالات الحالية ،متجاوزًا خطوات الاتصال والترخيص الإضافية لتحقيق أداء سرعة أفضل.حمل البرنامج من هنا وتابع طريقة التثبيتاولا يجب حذف البرنامج القديم تابع الخطوات بالصورانتهت مرحلة الغاء التثبيت يجب اعادة تشغيل الكمبيوتروبعدها تبدا مرحلة تثبيت البرنامج الجديد تابع الشرحطريقة تغير لغة البرنامج الى العربيةاثبات الاصدار والتفعيل