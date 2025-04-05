Internet.Download.Manager.6.42.32 الأول عالميا لتحميل الملفات نسخة مفعلة + محمولة

عوض السوداني

عوض السوداني

:: عضو منتسِب ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
22 مارس 2025
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نقدم لكم اليوم أحدث إصدار من برنامج
Internet Download Manager
مدير تنزيل الملفات من الانترنت
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إصدارات مسجلة متعددة اللغات وعادية ومحمولة في أداة تثبيت واحدة.
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Internet Download Manager
هو برنامج لتنظيم تنزيلات الملفات من الإنترنت. يتم توفير طرق مختلفة لتسريع التنزيلات
وتجزئة الملفات الديناميكية والتنزيل المتزامن لعدة أجزاء ، واستخدام اتصالات مفتوحة مجانية دون إعادة الاتصال ،
وأكثر من ذلك بكثير. دعم جدران الحماية والوكلاء والمرايا وبروتوكولات FTP و HTTP
وعمليات إعادة التوجيه وملفات تعريف الارتباط وقوائم انتظار التنزيل وتفويض المستخدم.
يتكامل مع جميع المتصفحات الشائعة ويعترض التنزيلات تلقائيًا.


ميزات Internet Download Manager:
تجزئة الملف الديناميكي الذي يستخدم قاعدة الهالفينج
إعادة استخدام الاتصالات التي أنهت تنزيل أجزاءها من الملف بدون خطوات تسجيل دخول إضافية
المهلة القابلة للتكوين وعدد الاتصالات لتخصيص IDM لنوع الاتصال الخاص بك

بخلاف المسرعات ومديري التنزيل الآخرين ، حيث يتم تجزئة الملفات قبل بدء التنزيل ،
تقوم مقاطع Internet Download Manager بتنزيل الملفات ديناميكيًا أثناء عملية التنزيل.
بالإضافة إلى ذلك ، يقوم Internet Download Manager بإعادة استخدام الاتصالات الحالية ،
متجاوزًا خطوات الاتصال والترخيص الإضافية لتحقيق أداء سرعة أفضل.

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حمل البرنامج من هنا وتابع طريقة التثبيت
عذرا رابط ربحي للدعم
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اولا يجب حذف البرنامج القديم تابع الخطوات بالصور
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انتهت مرحلة الغاء التثبيت يجب اعادة تشغيل الكمبيوتر

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وبعدها تبدا مرحلة تثبيت البرنامج الجديد تابع الشرح
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طريقة تغير لغة البرنامج الى العربية
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اثبات الاصدار والتفعيل
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أتمنى ان اكون قد وفقت في الشرح و التقديم


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