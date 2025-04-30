Internet.Download.Manager.6.42.35 الأول عالميا لتحميل الملفات نسخة مفعلة + محمولة

عوض السوداني

عوض السوداني

:: عضو منتسِب ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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نقدم لكم اليوم أحدث إصدار من برنامج
Internet Download Manager
مدير تنزيل الملفات من الانترنت
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إصدارات مسجلة متعددة اللغات وعادية ومحمولة في أداة تثبيت واحدة.
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حمل البرنامج من هنا وتابع طريقة التثبيت
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اثبات الاصدار والتفعيل
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أتمنى ان اكون قد وفقت في الشرح و التقديم
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توقيع عوض السوداني
بارك الله فيك اخي
فعلا برنامج يسعاد الكثير في تحميل ملفات عن نفسي استعمل تورنت
 
توقيع Oussama.GF

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