Internet.Download.Manager.6.42.32.33 الأول عالميا لتحميل الملفات نسخة مفعلة + محمولة

أتمنى ان اكون قد وفقت في الشرح و التقديم

إصدارات مسجلة متعددة اللغات وعادية ومحمولة في أداة تثبيت واحدة.----------------------------------------------------------------------------------------------------حمل البرنامج من هنا وتابع طريقة التثبيت--------------------------------------------------اثبات الاصدار والتفعيل--------------------------------------------------