كوزينة اللمة الرمضانية.ماذا ستطبخين آنستي سيدتي العدد 90

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- النقاط
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- محل الإقامة
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- الجنس
- أنثى
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رمضانكم مباركرمضان مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
شهية طيبة للجميع
بصحتكمدرت شربة و خرشف و كبدة مشرملة وبوراك و حلو و تحلية.
ملاحظة جامي طيبت الخرشف في حياتي و طاب قا مخ
ربي يشافيك ويعافيك يارببصحتكم خِياتي
أطباق تشهي
انا للأسف ما صورتش مع المرض جاني واعر نطيب و نحط و خلاص
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مزال الأيام ان شاء الله و نشارك معاكم
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