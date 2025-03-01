كوزينة اللمة الرمضانية.ماذا ستطبخين آنستي سيدتي العدد 90

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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أنثى


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أهلا وسهلا بكم زوار و اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
فتحنا كوزينة اللمة الرمضانية


باه تشاركونا فيها أطباقكم ....

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اهلا وسهلا



 
درت شربة و خرشف و كبدة مشرملة وبوراك و حلو و تحلية.
ملاحظة جامي طيبت الخرشف في حياتي و طاب قا مخ 🤣😌
 
قال viola:
درت شربة و خرشف و كبدة مشرملة وبوراك و حلو و تحلية.
ملاحظة جامي طيبت الخرشف في حياتي و طاب قا مخ 🤣😌
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بصحتكم
هههه شاطرة
 
بصحتكم خِياتي
أطباق تشهي
انا للأسف ما صورتش مع المرض جاني واعر نطيب و نحط و خلاص
....
مزال الأيام ان شاء الله و نشارك معاكم
 
قال ام أمينة:
بصحتكم خِياتي
أطباق تشهي
انا للأسف ما صورتش مع المرض جاني واعر نطيب و نحط و خلاص
....
مزال الأيام ان شاء الله و نشارك معاكم
إضغط للتوسيع...
ربي يشافيك ويعافيك يارب
 
مطلوع +خبز الفرن، سميد وفرينة
PicsArt_03-03-08.34.36.jpg


PicsArt_03-03-08.55.55.jpg
 

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