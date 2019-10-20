كل شيئ عن التهاب المفاصل ** معلومات من تجميعي **

فحوصات مخبريّة: تحليل وفحص سوائل مختلفة في الجسم يمكن أن تساعد في تحديد نوع الالتهاب و السوائل التي يتم فحصها وتحليلها هي: الدم و البول و سائل المفصل و للحصول على عينة من سائل المفصل، على الطبيب تعقيم وتخدير الجلد ثم إدخال إبرة إلى جوف المفصل، لسحب القليل من السائل الموجود في داخله.