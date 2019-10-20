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كل شيئ عن التهاب المفاصل ** معلومات من تجميعي **
التهاب المفاصل :
هو التهاب يمكن أن يصيب الركبتين، مفاصل كفّ اليد، أو قسما من العمود الفقري. النوعان الأكثر انتشارا من التهاب المفاصل هما: الفـُصال العظمي و التهاب المفاصل الروماتويديّ
و الوجع والتيبّس في المفاصل هي الأعراض الأساسية لالتهاب المفاصل.
أنواع أقل انتشارا من التهاب المفاصل قد تكون نتيجة لمشاكل طبية أخرى، تصيب أجزاء أخرى من الجسم، مثل: مرض الذِّئبة الذي قد يصيب الكلى والرئتين والمفاصل، مرض الصُّداف الذي هو مرض جلديّ بالأساس، يؤثر أحيانا على المفاصل أيضا.
- وجع
- تيبّس
- انتفاخ
- احمرار
- هبوط في مدى الحركة.
بعض الأنواع (المحددة) من التهابات المفاصل لها أعراض وعلامات تؤثر على أعضاء أخرى في الجسم. هذه الأعراض تشمل:
- ارتفاع درجة حرارة الجسم
- التعب
- الطفح
- هبوط في الوزن
- مشاكل في التنفس
- جفاف في العينين والفم.
مضاعفات التهاب المفاصل
التهاب المفاصل الحاد، خاصة عندما يصيب اليدين أو الذراعين، قد يُصَعّب على المريض القيام بالمهام اليومية البسيطة. التهاب المفاصل في المفاصل التي تحمل وزنا قد يجعل من الصعب على المصاب المشي أو الجلوس منتصبا. وفي حالات معينة، قد تَعوَجّ المفاصل وتتشوه.
تشخيص التهاب المفاصل
ينصح الأطباء بإجراء بعض من الفحوصات المفصلة أدناه، تبعا لنوع التهاب المفاصل الذي يشكّون بوجوده.
- فحوصات مخبريّة: تحليل وفحص سوائل مختلفة في الجسم يمكن أن تساعد في تحديد نوع الالتهاب و السوائل التي يتم فحصها وتحليلها هي: الدم و البول و سائل المفصل و للحصول على عينة من سائل المفصل، على الطبيب تعقيم وتخدير الجلد ثم إدخال إبرة إلى جوف المفصل، لسحب القليل من السائل الموجود في داخله.
- التصوير: الفحوصات التالية يمكنها التأشير على مشاكل في المفصل تسبب أعراض التهاب المفاصل، من بينها: صورة بالأشعة السينيّة و التصوير بالرنين المغناطيسي و تنظير المفصل و في حالات معينة، يبحث الطبيب عن إصابة في المفصل بواسطة إدخال أنبوبة صغيرة ومَرِنة تسمى "منظار المفصل" عن طريق فتحة بجانب المفصل. يبث المنظار صورا لجوف المفصل إلى شاشة فيديو.
علاج التهاب المفاصل
يتركز علاج التهاب المفاصل في التخفيف من أعراض وتحسين قدرة المفاصل على أداء وظيفتها. أحيانا، تنشأ حاجة إلى تجريب علاجات متنوّعة، أو دمج علاجات مختلفة مع بعضها البعض، سعيا إلى التمكّن من تحديد العلاج الأفضل للمريض المحدد.
هنالك العديد من الأدوية لعلاج التهاب المفاصل، تبعا لنوع الالتهاب.
أدوية شائعة لعلاج التهاب المفاصل تشمل: أدوية مسكّنة للأوجاع- يساعد هذا النوع من الأدوية على تخفيف الألم، لكنه لا يؤثر على الالتهاب و أدوية مضادّة للمنبهات او أدوية مضادّة للالتهاب لا ستيرويدية او أدوية مضادة للرَّثّـْيَة (للروماتيزم) لتغيير طابع المرض
- العلاج الطبيعي: يمكن أن يكون ناجعا في معالجة أنواع مختلفة من التهاب المفاصل. التمارين الرياضية يمكنها أن تزيد مدى الحركة وأن تقوي العضلات المحيطة بالمفصل. وقد يكون تثبيت المفصل بواسطة جَبيرَة مفيدا في حالات معينة.
- الجراحة: إذا لم تساعد طرق العلاج التقليدية ولم تحقق النتائج المرجوة، يمكن أن يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية مثل: استئصال الغشاء الزليليّ او تبديل المفصل او إدماج مفصل.
الوقاية من التهاب المفاصل
ليست ثمة طريقة معروفة وواضحة للوقاية من التهاب المفاصل، لكن المحافظة على وزن صحّي والمواظبة على ممارسة الرياضة البدنية بشكل دائم من شأنها تقليل خطر الإصابة.
الأشخاص المصابون بالنقرس يُفـَضّل أن يتجنبوا:
الأشخاص المصابون بالنقرس يُفـَضّل أن يتجنبوا:
- شُرب الكحول
- أكل أعضاء داخلية، مثل الكبد والكليتين
- السردين
العلاجات البديلة :
يتناول الكثير من الناس الأدوية البديلة لعلاج التهاب المفاصل، لكن هناك القليل من الأدلة التي تثبت نجاعة الأدوية. بعض الأدوية البديلة تساعد على التخفيف من أعراض أنواع معينة فقط من التهاب المفاصل.
يتناول الكثير من الناس الأدوية البديلة لعلاج التهاب المفاصل، لكن هناك القليل من الأدلة التي تثبت نجاعة الأدوية. بعض الأدوية البديلة تساعد على التخفيف من أعراض أنواع معينة فقط من التهاب المفاصل.
أفضل طرق العلاج البديل لالتهاب المفاصل تشمل: غلوكوزامين او الوخز او تنبيه الاعصاب كهربائيا عن طريق الجلد