إضاءات إيمانية

إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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☆بسم الله الرحمن الرحيم☆
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
إن الفراق الحقيقي ليس فراق المسافر عن مدينته🛣 ..
•وليس فراق الرجل عن زوجته ..
•وليس فراق الأبن عن والده ..
•وليس فراق أحدنا عن موته ..
فكلنا سوف نجتمع في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى .
إن الفراق الحقيقي : حينما يكون أحدنا في الجنة والآخر في النار ..
*(جعلني الله وإياكم من أهل الجنة)*
والله الذي لا إله غيره، إن حرصك على الصلوات وبرك بوالديك
والتزود من الطاعات هي من أسباب دخولك الجنة
بعد رحمة الله وعكس ذلك بعدك عن الصلوات وعقوقك بوالديك
وفعل ما يغضب الله قد يوصلك إلى الطريق الذي لا تتمناه .
أخي وأختي الغالية :
◼ بادر بالتوبة إلى الله قبل ان ترحل من هذه الحياة ..
*﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾*
إن الفرح الحقيقي حينما تسمع النداء من الله
*﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴾*
وإن الحسرة والندامة حينما تقول يوم القيامة
*﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾* وأننا في هذه الحياة راحلون
*﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾* وأن الدار الآخرة في الجنة *﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾*.
قال صلى الله عليه وسلم : يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح،
فينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا ؟
فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه،
ثم ينادي: يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا ؟
فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيُذْبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت،
ويا أهل النار خلود فلا موت . ثم قرأ:
*﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾*
وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا *﴿ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾* . متفق عليه
🏷المفردات :
أملح : أي لون شعره مختلط بالسواد والبياض.
فيشرئبون : ترتفع أعناقهم .
إن مما يعينك على الثبات والأعمال الصالحات بعد توفيق الله
هم الصحبة الصالحة وإعطاء جزء من يومك مع هذا القرآن الكريم
الذي يُسعد قلبك ويُنير بصيرتك ويشرح صدرك بتدبر معانيه .
إن أعظم نعيم في الجنة وأجمل ما فيها هو رؤية الله جلا جلاله
حينما تراه العظيم الرحيم الغفور الكريم سبحانه وتعالى
*﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (*إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾*.
"اللهم اجعلنا ممن يراك يا رب العالمين" .
.. *وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
.. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك*•