إضاءات إيمانية

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
26,058
الحلول المقدمة
1
نقاط التفاعل
31,717
نقاط الجوائز
5,155
الجنس
ذكر
إضاءاتـ إيـمانيه 1f331.png🌱بسم الله الرحمن الرحيم☆
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
إضاءاتـ إيـمانيه 1f539.png🔹إن الفراق الحقيقي ليس فراق المسافر عن مدينتهإضاءاتـ إيـمانيه 1f6e3.png🛣 ..
•وليس فراق الرجل عن زوجته إضاءاتـ إيـمانيه 1f495.png💕..
•وليس فراق الأبن عن والده إضاءاتـ إيـمانيه 1f465.png👥..
•وليس فراق أحدنا عن موته ..
إضاءاتـ إيـمانيه 1f538.png🔸فكلنا سوف نجتمع في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى إضاءاتـ إيـمانيه 1f497.png💗.
إضاءاتـ إيـمانيه 2753.png❓إن الفراق الحقيقي : حينما يكون أحدنا في الجنة والآخر في النار إضاءاتـ إيـمانيه 1f494.png💔..
*(جعلني الله وإياكم من أهل الجنة)*
والله الذي لا إله غيره، إن حرصك على الصلوات وبرك بوالديك
والتزود من الطاعات هي من أسباب دخولك الجنةإضاءاتـ إيـمانيه 1f33f.png🌿

بعد رحمة الله وعكس ذلك بعدك عن الصلوات وعقوقك بوالديك
وفعل ما يغضب الله قد يوصلك إلى الطريق الذي لا تتمناه .
إضاءاتـ إيـمانيه 1f48c.png💌أخي وأختي الغاليةإضاءاتـ إيـمانيه 1f49c.png💜 :
إضاءاتـ إيـمانيه 25fc.png◼ بادر بالتوبة إلى الله قبل ان ترحل من هذه الحياة ..
إضاءاتـ إيـمانيه 1f33e.png🌾 *﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾*
إن الفرح الحقيقي حينما تسمع النداء من الله
إضاءاتـ إيـمانيه 1f342.png🍂 *﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴾*
وإن الحسرة والندامة حينما تقول يوم القيامة
إضاءاتـ إيـمانيه 1f343.png🍃 *﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾* وأننا في هذه الحياة راحلون
*﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾* وأن الدار الآخرة في الجنةإضاءاتـ إيـمانيه 1f49a.png💚 *﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾*.
إضاءاتـ إيـمانيه 1f4ad.png💭إضاءاتـ إيـمانيه 1f4a6.png💦قال صلى الله عليه وسلم : يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح،
فينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا ؟

فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه،
ثم ينادي: يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا ؟
فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيُذْبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت،
ويا أهل النار خلود فلا موت . ثم قرأ:
*﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾*
وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا *﴿ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾* . متفق عليه
إضاءاتـ إيـمانيه 1f3f7.png🏷المفردات :
أملح : أي لون شعره مختلط بالسواد والبياض.
فيشرئبون : ترتفع أعناقهم .
إضاءاتـ إيـمانيه 1f4ee.png📮إن مما يعينك على الثبات والأعمال الصالحات بعد توفيق الله
هم الصحبة الصالحة وإعطاء جزء من يومك مع هذا القرآن الكريم
الذي يُسعد قلبك ويُنير بصيرتك ويشرح صدرك بتدبر معانيه .
إضاءاتـ إيـمانيه 1f516.png🔖إن أعظم نعيم في الجنة وأجمل ما فيها هو رؤية الله جلا جلاله

حينما تراه العظيم الرحيم الغفور الكريم سبحانه وتعالى
إضاءاتـ إيـمانيه 1f33f.png🌿
*﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (*إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾*.
"اللهم اجعلنا ممن يراك يا رب العالمين" .
إضاءاتـ إيـمانيه 1f338.png🌸 .. *وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

.. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك
 
اللهم اهدنا لما هو خير و اللهم ثبتنا
شكرا على التذكير و النصيحة الحسنة الطيبة اخي الياس
جزاك الله خيرا
 
بارك الله فيك
جرعة من الطاقة الإيجابية و من التفاؤل
 
قال dahman kz:
اللهم اهدنا لما هو خير و اللهم ثبتنا
شكرا على التذكير و النصيحة الحسنة الطيبة اخي الياس
جزاك الله خيرا
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اللهم امين يا رب العالمين اجمعين
و اياك اختي
سلمت يمناك على الرد القيم
قال ام أمينة:
بارك الله فيك
جرعة من الطاقة الإيجابية و من التفاؤل
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وفيك بركة
سلمت يمناك على الرد
 

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