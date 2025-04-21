قلوب بيضاء على ورق الياسمين

تخيل ..

تخيل لو أن دنيانا هذه يغمرها البياض, كل ما حولنا ابيض ، نقي ، صافٍ ، خالٍ من أي سواد

تخيل لو أن دنيانا تلبس ذلك المعطف الابيض دوما كما في يوم مثلجٍ من ليالي الشتاء

تخيل لو أن قلبي وقلبك وقلب كل انسان يعيش في زاوية ما من الكرة الارضيه ، ابيض ،عَطِر كورد الياسمين

ينشر العطور وينثر الورود في دروب المارين

كله حب وعطاء ، كله احساس ووفاء

لا بغضٌ فيه ولا شحناء ، لا منافسة هناك ولا رياء

معطاء بلا حدود ، مساحة الحب لدية بلا قيود

قاموسه يخلو من مفردات الكره والحقد والنميمة لا ينطق سوى بالفضيلة

منطقة الاحساس والشعور كبيرة عنده كحجم البحور

قلبٌ متسع لا حدود له يصل الى الشمس

لا يتسع لواحد او اثنان لا بل يتسع لابناء اليوم والامس

يداوي جرح هذا ويمسح دمع ذاك

يعفو عن هذا ويسامح ذاك

يعشق الاطفال وبراءة الاطفال ، يهفو الى مداعبتهم ورسم البسمة على شفتيهم

يحّن على عجوز يتألم ويأخذ العبرة منه ويتعلم







تخيـــــل ..

لو أن دنيانا يسودها العدل ، خالية من كلمة ظلم

تسودها الرحمة ، لا تعرف معنى القسوة

لو انها هكذا !!

لما كان هناك سفك دماء وصراخ ام تتوسل الرحمة من رب السماء

لما كان هناك طفل يعيش في عناء ، حُرِم من البراءة وايام النقاء

لما كان هناك مصلحة وكذب ورياء

لكانت ايامنا يشّع منها الضياء​

{...مخرج

لنجعل قلوبنا مساحة بيضاء

نقية ، عطرة كورد الياسمين ....

يتغزّل بجمالها كل العابرين ..

وجعلنا الله واياكم من الطيبين ..​