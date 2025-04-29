إختر ..الذي تحت الكتابة به

إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
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- الحلول المقدمة
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- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
قــلم المحبة
هو قلم يكتب على القلوب
ليُحيها و يقومها ، حبره التعاون و الصداقة
يسير هذا القلم ليحكم حياة الأنسان
ليجعله في سرورٍ و مودةٍ و سعادةٍ
(( إستخدم هذا القلم دائما فأنه هو الحياة فهو الحياة ))
قــلم الآخلاق
هو قلم يكتب على القلوب ليقويها و يعّلو بها
حبره الرضا و الطاعة
يسير هذا القلم ليقّوم حياة الأنسان
على العطاء و التواضع و المحبة
(( إستخدم هذا القلم فأنه مصير الحياة تعلو به و تُنزل به من قدرك ))
قــلم الصّدق
هو قلم يكتب على اللسان ليحكمه و يبرزه
حبره الكلام الطيب و الصحيح
يسير هذا القلم ليهدي حياة الأنسان
على الكلام الثابت و الصحيح و المحبة
(( إستخدم هذا القلم دائماً فأنه ثقة الحياة تكسب الأخرين به و تفقدهم ))
قــلم الشجاعة
هو قلم يكتب على الجوارح
ليحميها و يحسّنها ، حبره القوة و العدل
يسير هذا القلم ليعدل حياة الأنسان
على الحق و الحماية و قوة العدل
(( إستخدم هذا القلم فأنه قوة الحياة في الخير لا في الشر ))
قــلم الحزن
هو قلم يكتب على القلوب
ليُبكيها و يجرحها ، حبره سهام الحب القاتلة
وحياة الهموم
يسير هذا القلم ليهدم حياة الأنسان
ليّبني الجراح و الهموم و المعصية
(( لا تستخدم هذا القلم فأنه جرح الحياة في هم و غم ))
قــلم الحياة
هو قلم يكتب أصناف البشر
يكتب همومهم وأفراحهم يكتب
دروسه من الحياة
يكتب قساوة الحياة وطيبتها على البشر
يكتب عن جميع مراحل العمر منذ الطفولة
إلى مرحلة الشيخوخة
((جميل أن نراه بأيدي جميع البشر ))
قلم الأحـلام
هو قلم يكتب عن أحلام جميع البشر
منها أحلام الفقراء البسيطة
ومنها أحلام الآغنياء
التي تساوي حياة بكاملها
منها ما تحقق ومنها
من يعارضها القدر
منها ما تحقق
ومنها من جعلت المستحيل عنوانها
دمتم بخير