إختر ..الذي تحت الكتابة به

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
الكتابه 1201144wnl8sjj79n.gif
قــلم المحبة الكتابه 656974ldeeixx3fg.gif
هو قلم يكتب على القلوب
ليُحيها و يقومها ، حبره التعاون و الصداقة
يسير هذا القلم ليحكم حياة الأنسان
ليجعله في سرورٍ و مودةٍ و سعادةٍ
(( إستخدم هذا القلم دائما فأنه هو الحياة فهو الحياة ))
الكتابه 2158113jsxwvjf8zq.gif
قــلم الآخلاقالكتابه 2881291a08sakfjwa.gifالكتابه 705189opf3m1k9ep.gif
هو قلم يكتب على القلوب ليقويها و يعّلو بها
حبره الرضا و الطاعة
يسير هذا القلم ليقّوم حياة الأنسان
على العطاء و التواضع و المحبة
(( إستخدم هذا القلم فأنه مصير الحياة تعلو به و تُنزل به من قدرك ))
الكتابه 2158113jsxwvjf8zq.gif
قــلم الصّدقالكتابه 2881288k6rccnmfyo.gifالكتابه 705189opf3m1k9ep.gif
هو قلم يكتب على اللسان ليحكمه و يبرزه
حبره الكلام الطيب و الصحيح
يسير هذا القلم ليهدي حياة الأنسان
على الكلام الثابت و الصحيح و المحبة
(( إستخدم هذا القلم دائماً فأنه ثقة الحياة تكسب الأخرين به و تفقدهم ))
الكتابه 2158113jsxwvjf8zq.gif
قــلم الشجاعةالكتابه 2881289f8bpxawkc7.gifالكتابه 705189opf3m1k9ep.gif
هو قلم يكتب على الجوارح
ليحميها و يحسّنها ، حبره القوة و العدل
يسير هذا القلم ليعدل حياة الأنسان
على الحق و الحماية و قوة العدل
(( إستخدم هذا القلم فأنه قوة الحياة في الخير لا في الشر ))
الكتابه 2158113jsxwvjf8zq.gif
قــلم الحزنالكتابه 705189opf3m1k9ep.gif
هو قلم يكتب على القلوب
ليُبكيها و يجرحها ، حبره سهام الحب القاتلة
وحياة الهموم
يسير هذا القلم ليهدم حياة الأنسان
ليّبني الجراح و الهموم و المعصية
(( لا تستخدم هذا القلم فأنه جرح الحياة في هم و غم ))
الكتابه 2158113jsxwvjf8zq.gif
قــلم الحياةالكتابه 2881293oy57ndincg.gifالكتابه 705189opf3m1k9ep.gif
هو قلم يكتب أصناف البشر
يكتب همومهم وأفراحهم يكتب
دروسه من الحياة
يكتب قساوة الحياة وطيبتها على البشر
يكتب عن جميع مراحل العمر منذ الطفولة
إلى مرحلة الشيخوخة
((جميل أن نراه بأيدي جميع البشر ))
الكتابه 2158113jsxwvjf8zq.gif
قلم الأحـلامالكتابه 2881286jzncognfrk.gifالكتابه 705189opf3m1k9ep.gif
هو قلم يكتب عن أحلام جميع البشر
منها أحلام الفقراء البسيطة
ومنها أحلام الآغنياء
التي تساوي حياة بكاملها
منها ما تحقق ومنها
من يعارضها القدر
منها ما تحقق
ومنها من جعلت المستحيل عنوانها
الكتابه 2610643ishwkmn6uw.gif
دمتم بخير
 

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