C&C command and conquer

وهنا يكمن الابداع

كانت النسخة الاشهر من جينيرالز هي التي يقسم فيها كل فريق الى 3 وكل فريق له جنرال يعبر شخصيته ومن التسمية تدرك ميزة كل فريق

USA :

USA laser ( ليزر )

USA air foce (القوة الجوية )

USA superweapon ( سلاح فتاك )

China :

China infentry ( المشاة )

China nuke ( النووية )

China tanks ( الدبابات)

GLA : ( global liberation army ) أي جيش التحرير العالمي وهو يحمل صورة التيارات الاسلامية

بمنظور امريكي

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اللعبة الاستراتيجية الاكثر انتشارا والاكثر تاثيرا على طفولتنا وخاصة الشباب منذ الصغر . لا زالت لحد الان تلقى رواجا واقبالا من صغار وكبار السن .حبيت نجيبها لمنتدى اللمة .ونشارككم ذكريات جميلة . وهي لعبة غنية عن التعريفاستراتيجية بدرجة اولى و عسكرية بحتة . وكانت تلعب في مقاهي الانترنت قديما . حيث يتجمع بعض الشباب الصغار بحجز مسبق ل6 او 7 اجهزة حاسوب على الاكثر ويلعوبنها لمدة ساعتين على الاقل ..تبدأ اللعبة بمبنى رئيسي يدعى ال (center) أو كما كنا نسميه في صغرنا مقر القيادة او مبنى الجرافة !ومن هذه التسمية العامية ندرك ان هناك جرافة تخرج من هذا المبنى لتتلقى الأمر من الجنرال ( اللاعب ) وتستطيع بناء عدة ابنية حسب الفريق الذي تختارهكانت النسخة الاولى لهذه اللعبة الأمريكية هي عبارة عن تطوير لألعاب استراتيجية روسية من أبرزها (red alert) . يتذكرها الجيل القديم جيدا ( مواليد الثمانينات)صممت النسخة الاولى عام 2003 >> وصدر منها العديد من النسخ والعاب مشابهة لها سواء من نفس الشركة او شركات اخرىوكانت ( generals 2 ) هي الاكثر انتشارا .. كما ان اصبح من السهولة لبعض اللاعبين ان يدمجو اكثر من (mods) في نفس اللعبة .. لكن وبالنهاية تبقى النسخة الثاانية هي الافضل .. لان النسخ الحديثة لم تخرج بشيئ جديد . لكن النسخة الروسية الجديدة كانت خارج الاطار ( the rise of the reds )في النسخة القديمة قسمت الى 3 فرق بسيطة ومعروفة ( USA . China . GLA ) . كل فريق منهم لديه امتيازات مختلفة عن الاخرلكنهم يتشابهون من حيث الاستراتيجية في البناء وتأسيس الجيش واقتصاد جيد . تكمن الامتيازات في اساليب الهجوم . واما طريقة الهجوم ( التكتيك) تعتمد على الجنرال ( اللاعب) .GLA stealth ( التخفي )GLA toxin ( الاسلحة الكيماوية )GLA explosives ( التفجيرات )كل فريق من الفرق الثلاثة الاساسية يملك جندي مميز : جي ل اي لديهم القناص والصينيون يملكون الجاسوسة والامريكيين يملكون عنصر مدرب أشبه برامبو اللعبة !!بالعادة تلعب بين عدة مستخدمين دون ربطها بلانترنت بعد تحميلها لكن قد تلعب مع مستخدمين مجهولين باستخدام برنامج gameranger .. وهناك اللاعبون الافتراضيونوهي عبارة عن برمجية خاصة في اللعبة تحاكي اللاعب عند قيامه بالدخول الى اللعبة مباشرة دون ربطها بأي مستخدم اخروهنا تكمن المشكلة .. هناك 3 مستويات اما تلعب ضد عدو افتراضي بوضعية سهلة او متوسطة او صعبة وبكل الاحوال . لا يوجد خطط جديدة عند العدو الافتراضيوهذا يشعر اللاعبون بالملل . وهذه المشكلة تخص الالعاب القديمة مثل ( LOTR ) و ( battilefeild vietnam ) >>والسبب يعود ان الخوارزمية أي سلسلة من الكودات التي كتبت في برمجية هذه الالعاب اعطت اوامر قد نسميها غبية !بعيدا عن هذه اللعبة .. في LOTR مثلا والتي سبق وان كتبت عنها موضوع يوجد وحدات في اللعبة تدعى الابطال او heros يملكون مدة احتمال اقوى من غيرهم . يكمن غباء العدو الافتراضي ان البرمجية المصممة له تعطيه اوامر الى وحداته بالهجوم على ال heros بغض النظر عن تحركات اللاعب . وبالتالي يقع يسهولة في الفخ . هذا الامر لا يحدث بالتاكيد اذا لعب اللاعبون ضد بعضهم .. وهذه المشكلة غير موجودة في الالعاب الاستراتيجية الجديدة لان برمجياتها أي ( الخوارزميات ) طويلة ومعقدة وذكية جدا !هذه جزء من الوحدات العسكرية التي تصنع في اللعبة : الطيران الامريكي المعروف بقوته من طائرات الشبح حتى الهيليكوبتر ( بلاك هوك) .الدبابات الصينة وهي كثيرة ومتنوعة ولكني شخصيا اعتبر هذه الوحدة فريدة من نوعها وهي عبارة من مدفعية متنقلة . مدى القذيفة بعيد جدا وقوية التأثير لكن ان هوجمت بشكل مباشر تدمر بسرعة بلاضافة الى انها بطيئة جدا .الصورة الثالثة مألوفة بالطبع انها قاذف صواريخ من نوع سكود .. ( scud luncher ) ونحن جميعا نحبها لانها موجودة في اغلب الدول العربية والاسلامية من باكستان حتى الجزائر . وبعض الدول في العالم تمتاز بامتلاكها لصواريخ سكود حاملة لرؤوس نووية مثل كوريا الشمالية وايران . ونظرا لمدى توافرها و خطورتها صممت لصالح GLA في اللعبةمن الجدير بالذكر ان اللعبة تحتوي على عدة قصص . كل قصة من منظور فريق معين ( امريكي صيني او جي ال اي ) وكل قصة تقسم لمراحل . وكل مرحلة فيها معركة على اللاعب اجتيازها وهزيمة الجنرال الافتراضي .الصورة الاولى هي هزيمة الجنرال (juziz ) وهو احد جنرالات GLA المتخصص بالتفحيرات . واما الثانية عند بداية مرحلة في القصة الصينية واتخاذه فريق china nuke سيواجه الجنرالة اليكساندر usa superweapon المتخصصة بالاسلحة الفتاكة .واما الصورة الثالثة فهي لاحدى المراحل من قصة امريكية . وتحديدا مرحلة سقوط الهيليكوبتر وهي حادثة حقيقية حصلت في الصومال عام 1993 ( black hawk down ) . لكن في الحقيقة ان الولايات المتحدة هزمت في تلك الحادثة .اما بالنسبة لمصادر الاموال في اللعبة فهناك المصادر الموجود في الخارطة (supplies) وابار النفط . وغالبا يكون النزاع عليها . فأذا قطعت الطريق بينها وبين خصمك تفز مع مرور الوقت ( اذا لم تستطع المواجهة )وهناك المصدر اللانهائيتعتمد ال GLA على السوق السوداء black market و الصينيون يعتمدون على الهاكرز ( هم عبارة عن وحدات مشاة يملكون حاسوب ويحصلون على 10 دولار في اقل من ثانية ) واما الامريكيين يعتمدون على الدعم الجوي ( طائرة تبعث صناديق من الاموال كل خمس دقائق ) . فأذا اكثر اللاعب من هذه المصادر يصبح لديه ارقاما لا نهائية من المال ليبني جيشا . ((( على اللاعب المحافظة على المصادر لان الخصم دائما يهاجمهم بشكل متكرر وحتى لو كان خصما افتراصيا ..الصورة الاولى لقاعدة امريكية قوية تحتوي على المقر الرئيسي ومهبط لصناديق الاموال وعدة مباني من النووي الامريكي الليزري ومباني طاقة وبعض الدفاعات ومبنى للجمود ومطارين ؟ واما الثانية فهو هجوم gla على قاعدة صينية بواسطة النفق . ويحصل اللاعب على النفق اثناء لعبه كمساعدة .من الملفت للانتباههذه الصورة تظهر للاعب عندما ينوي البدء باحدى القصص . فيتوجب عليه اختيار جنراله او فريقه . ونلاحظ ان الصينيين في الصين والامريكيين في الولايات المتحدة لكنجنرالات GLA الثلاثة في عدة بلدان ورغم ان الموسيقى الخاصة بها تحمل طابع ( هندي او باكستاني ) و زي الوحدات العسكرية مشابه نوعا ما بالأفغان !رغم ذلك يتوزع جنرالات GLA كالاتي : juziz في ايران وهو متخصص بالتفجيرات . و dr.thrax في السعودية وهو متخصص بالاسلحة الكيميائية . و الجنرال prince kassad وهو المفضل عندي شخصيا في ليبيا تقريبا او الصحراء الكبرى وهو متخصص بالتخفي ( المباني والوحدات ) . والثلاثة حسب القصة من منظور GLA يتبعون جنرال لا يظهر الا بالمرحلة الاولى في سيارة خاصة ويتطلب حمايته فقط . كما انه موجود في النسخة الاولى القديمة وهو الجنرال mohmar ليس مومار بل بالعربية ( معمر ) ! هل هذه صدفة !عل كللن هنا رابط تحميل اللعبة والسلام عليكم .. have fun