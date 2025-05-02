أعضاء يحبونك في السر في المنتدى

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
(العضو الاول ) ...
عضو رحبت به في المنتدى
عند وصوله بطريقة رائعة
و بكلمات بسيطة رقت قلبه عليك
... ( العضو الثاني ) ...
عضو تقرا مواضيعه دائما
و تعطي مواضيعه اهتمام خاص
و حقه الكامل .. فيشعر هذا العضو
بحبك و يرغب بوجودك دائما في مواضيعه
... ( العضو الثالث ) ...

عضو اذا رد على احدى مواضيعك
استقبلته في الموضوع بحرارة ..
و قمت بالرد على رده باسلوب رائع
جعله يفتخر برده و بوجوده في الموضوع
و الوقت الذي امضاه في قراءة موضوعك
... ( العضو الرابع ) ...
عضو يحبك لانك تهديه
كلمات مشجعة و رائعة ..
و تواقيع و صور
و مواضيع اهدائية ليجعله
ينتبه الى قيمته و تميزه في المنتدى
... ( العضو الخامس) ...
عضو دائما ما تثير اهتمامك به
ب السوال عنه في بروفايله ..
او وضع اسمه في لائحة الغائبين في المنتدى
و عندما يضع موضوعا يكشف عن حالته
سقمه / موت شخص عزيز عليه
دائما تدعو له .. و تثير اهتمامك بظروفه ..
... ( العضو السادس ) ...
عضو تحب ذكره .. ان اهداك توقيعا
وضعت اسمه و كلمات شكر تحت التوقيع
.. او تذكرهفي مواضيعك او تذكره في ردودك
فذكره يجعله يشعر انك عزيز عليه !

... ( العضو السابع ) ...
عضو ان رايت تميزه و قرات
له مواضيع و ردود متواصلة مميزة
تحب ان تلفت انتباهه ب رسالة خاصة
او ترك رسالة بالبروفايل او في رد بالموضوع
انك وجدته مميزا لهذه الايام ..

... ( العضو الثامن ) ...
عضو يحبك لانك تعطي الكثير
و تضع مواضيع تنفعه و تنفعك
و تكون حزبا محايدا في اي قرارات
و نقاشات في المنتدى ..
... ( العضو التاسع ) ...

عضو يعجبه اسلوبك و فكرك
و منطقيتك و وعيك .. و يجدك
هادفا دائما في المنتدى ..
... ( العضو العاشر ) ...
عضو يحبك لانك انت
بطريقتك في الرد و وضع المواضيع
بالوانك و اشكالك و تصرفاتك
و مواصلتك الدائمة في المنتدى !

فلا تجعل لك عضوا واحد يجمع كل تلك
الشخصيات ليحبك .. بل اجعل نفسك
محبوبا لكل الشخصيات و لكل الاعضاء ..
و هذا موضوع احببت ان اضيفه لمنتدانا
 

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