أعضاء يحبونك في السر في المنتدى

(العضو الاول ) ...

عضو رحبت به في المنتدى

عند وصوله بطريقة رائعة

و بكلمات بسيطة رقت قلبه عليك

... ( العضو الثاني ) ...

عضو تقرا مواضيعه دائما

و تعطي مواضيعه اهتمام خاص

و حقه الكامل .. فيشعر هذا العضو

بحبك و يرغب بوجودك دائما في مواضيعه

... ( العضو الثالث ) ...



عضو اذا رد على احدى مواضيعك

استقبلته في الموضوع بحرارة ..

و قمت بالرد على رده باسلوب رائع

جعله يفتخر برده و بوجوده في الموضوع

و الوقت الذي امضاه في قراءة موضوعك

... ( العضو الرابع ) ...

عضو يحبك لانك تهديه

كلمات مشجعة و رائعة ..

و تواقيع و صور

و مواضيع اهدائية ليجعله

ينتبه الى قيمته و تميزه في المنتدى

... ( العضو الخامس) ...

عضو دائما ما تثير اهتمامك به

ب السوال عنه في بروفايله ..

او وضع اسمه في لائحة الغائبين في المنتدى

و عندما يضع موضوعا يكشف عن حالته

سقمه / موت شخص عزيز عليه

دائما تدعو له .. و تثير اهتمامك بظروفه ..

... ( العضو السادس ) ...

عضو تحب ذكره .. ان اهداك توقيعا

وضعت اسمه و كلمات شكر تحت التوقيع

.. او تذكرهفي مواضيعك او تذكره في ردودك

فذكره يجعله يشعر انك عزيز عليه !



... ( العضو السابع ) ...

عضو ان رايت تميزه و قرات

له مواضيع و ردود متواصلة مميزة

تحب ان تلفت انتباهه ب رسالة خاصة

او ترك رسالة بالبروفايل او في رد بالموضوع

انك وجدته مميزا لهذه الايام ..



... ( العضو الثامن ) ...

عضو يحبك لانك تعطي الكثير

و تضع مواضيع تنفعه و تنفعك

و تكون حزبا محايدا في اي قرارات

و نقاشات في المنتدى ..

... ( العضو التاسع ) ...



عضو يعجبه اسلوبك و فكرك

و منطقيتك و وعيك .. و يجدك

هادفا دائما في المنتدى ..

... ( العضو العاشر ) ...

عضو يحبك لانك انت

بطريقتك في الرد و وضع المواضيع

بالوانك و اشكالك و تصرفاتك

و مواصلتك الدائمة في المنتدى !



فلا تجعل لك عضوا واحد يجمع كل تلك

الشخصيات ليحبك .. بل اجعل نفسك

محبوبا لكل الشخصيات و لكل الاعضاء ..

و هذا موضوع احببت ان اضيفه لمنتدانا