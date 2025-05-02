الرد على المواضيع التي يطرحها الرجل

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بدون ذكر الأسماء برك حبيت نرد على رسالة قريتها من اخت تقول انها لا تشارك في مواضيع كتبها رجل ولا ترد على ردود المشاركين الرجال ولا النقاش في اي موضوع طرحه رجل؟؟

انا لا افتي ولا لي علم وااااسع في الدين والشريعة وربما الاخت منعها زوجها في مشاركة أو نقاش كتابي واحترم رأيها لكن فقط استغربت من عدم المشاركة في موضوع ممكن يكون مفيد وراقي برك لأنه طرح من قبل رجل هل انا على خطأ أو أغضب الله لاني أشارك معكم واناقش ؟

مادامت النقاشات والردود المكتوبة في حدودالادب والاحترام وخال من الخضوع في القول أو ما يثير الفتنة والإسلام لم يمنع المرأة من التعلم أو التعليم أو المشاركة الفكرية وقد كانت الصحابيات يسألن ويجبن ويتعلمن ويعلمن في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم
مادام فهناك عدم الخضوع في القول والنية الطيبة وعدم التوسع فيما لا ضرورة له فإن التزمت المرأة بهذه الضوابط فلا حرج عليها في الرد أو النقاش أو حتى النشر سواء في مواضيع عامة أو دينية أو ثقافية.

والله اعلم

واتمنى ان لا يكون زعل منها فوالله كتبت هذا الموضوع من أجل أن أرى راي الاخوة والاخوات في هذا الموضوع لاني اول مرة اسمع بهذه الالتزامات

لكم النقاش
 
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