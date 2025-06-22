السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





موسم الإصطياف و الشواطئ الجزائرية .....





موسم الإصطياف في الجزائر يُعد من أبرز المحطات السنوية التي تشهد فيها البلاد حركية إجتماعية و سياحية و إقتصادية لافتة

فمع بداية فصل الصيف تتحول الشواطئ الممتدة على طول الساحل الجزائري إلى وجهات مفضلة للمواطنين من مختلف الولايات

حيث تتلاقى العائلات و الشباب في أجواء من الترفيه و الإستجمام



تتميز هذه الفترة بتنوع الظواهر الإجتماعية التي تعكس فسيفساء المجتمع الجزائري من حيث اللباس و العادات و السلوكيات ففي الشاطئ الواحد قد تجد من يرتدي اللباس عادي محتشم إلى جانب من يفضل اللباس العصري

في مشهد يعكس التعايش و التنوع الثقافي

كما تظهر بعض التحديات مثل الإستغلال غير القانوني للمساحات الساحلية و إرتفاع الأسعار و غياب التنظيم في بعض المواقع مما يؤثر على راحة المصطافين



من جهة أخرى تسعى السلطات العمومية إلى تحسين ظروف الإستقبال من خلال تهيئة الشواطئ و توفير الأمن و تنظيم حملات توعية للوقاية من الغرق و الحفاظ على البيئة

كما تُسجَّل مبادرات شبابية تطوعية تهدف إلى تنظيف الشواطئ و تعزيز الوعي البيئي ما يعكس روح المواطنة لدى فئة من المجتمع



في المجمل يُعد موسم الإصطياف في الجزائر فرصة لإكتشاف جمال الطبيعة الساحلية و تعزيز الروابط الإجتماعية و تكريس قيم التعايش و التسامح

لكنه في الوقت ذاته يطرح تحديات تتطلب تظافر الجهود بين الدولة و المجتمع لضمان موسم ناجح و آمن للجميع



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