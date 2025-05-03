Oktavio_hinda
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هليلات مقليين
اليوم جبتلكم مقبلات بنان بزاف ولازم تجربوهم
نبدا بالمكونات والمقادير
3 كيسان فرينة
نص كاس نشأ
نص كاس زيت
القليل من الملح حسب الرغبة
نبسس المكونات ونمزجهم مليح ونضيف الماء تدريجيا حتى نتحصل على عجينة متماسكة
نخليها ترتاح ساعة
نروح نحضر الحشو
نبشر جزرة ونقطع بصل قطع متوسطة وفلفل أخضر قطع صغيرة ومكعبات صغيرة من صدر الدجاج حسب الرغبة إذا حبيتيهم بالخضار زيجي ضيفي حبة قرعة مبشورة ونضيف فلفل اسود وملح ونقليهم في القليل من الزبدة والزيت نخليهم يبردو
بعدها نقسم العجينة لقطع صغيرة ونشكلهم قطع دائرية نضع ملعقة كبيرة أو أقل شوي من الحشو ونغلقها على شكل نصف دائرة بعدها نشكلها هلال وناشر في قليها في زيت ساخن حتى تحمر
وبصحة والراحة
اليوم جبتلكم مقبلات بنان بزاف ولازم تجربوهم
نبدا بالمكونات والمقادير
3 كيسان فرينة
نص كاس نشأ
نص كاس زيت
القليل من الملح حسب الرغبة
نبسس المكونات ونمزجهم مليح ونضيف الماء تدريجيا حتى نتحصل على عجينة متماسكة
نخليها ترتاح ساعة
نروح نحضر الحشو
نبشر جزرة ونقطع بصل قطع متوسطة وفلفل أخضر قطع صغيرة ومكعبات صغيرة من صدر الدجاج حسب الرغبة إذا حبيتيهم بالخضار زيجي ضيفي حبة قرعة مبشورة ونضيف فلفل اسود وملح ونقليهم في القليل من الزبدة والزيت نخليهم يبردو
بعدها نقسم العجينة لقطع صغيرة ونشكلهم قطع دائرية نضع ملعقة كبيرة أو أقل شوي من الحشو ونغلقها على شكل نصف دائرة بعدها نشكلها هلال وناشر في قليها في زيت ساخن حتى تحمر
وبصحة والراحة