مينـــــي كيـش من مطبخي ~

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
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#1
السلام عليكم و رحمة الله

اليوم درت ميني كيش و لزهر كي بديت نخدم فيه راحت تريسيتي بصح مع ذلك صورتلكم ههههه
لذا اعذروني على رداءة الصور

المقادير :
زوج كيسان و نص فرينة
نص كاس زيت
مغرف صغيرة خميرة الخبز
مغرف صغيرة ملح
نص كاس ماء دافئ
( نفس الكاس نخدموا بيه )

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طريقة التحضير :

نديرو فرينة و فوقها ملح و خميرة و زيت و نخلطوهم مع بعض حتى تتبسس
ملاحظة مهمة : العجينة متدلكوهاش لموها فقط بالاصابع راهي كيما عجينة الصابلي


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و بعدها تزيدي كاس ماء دافي و نخلطوها فقط بالاصابع بدون دلك ولا عجن حتى تتشكل عجينة

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بعدها نجيبو لي مول و نديروها مباشرة منخلوهاش ترتاح و نعمروها بالحشو

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و الحشو اختياري كيما اي نوع من المعجنات
انا درت سلق كنت حمستو مع بصل و ثوم و طماطم مصبرة و طماطم حب و توابل و زيت و ملح

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نحتاجو ايضا نوعين من فرماج جبن عادي و جبن مبشور

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نحتاجو ايضا حبة بيض و نصف كاس حليب نخلطوهم مع بعض حتى يتجانسو لي تحب تزيد عليهم فلفل اسود معليش انا مدرتش

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نجيبو لي مول نحطو فيهم العجينة و نعمروها بالحشو و نديرو فوقو فرماج قطع صغيرة و نفوغو فوقهم خليط البيض و الحليب و نزيدو فوقهم فرماج رابي
و ندخلوها للفرن لي تكوني سخنتيه من قبل


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و هذه النتيجة في الاخير مخرجوش واضحين لانو كيما قتلكم انقطعت الكهرباء و بالتالي الصور متخرجش مليحة

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في امان الله
نتلقي في وصفات اخرى



 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
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الإعجابات
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12,106
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#3
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
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المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم
هادو ما خرجوش واضحين! تقول ندخل عليك من الميكرو -__-
خرجو يهبلو الله يبارك ويشهيو
ومع اني بالهاتف بصح بانولي كيما راهم وواضحين الله يبارك
يعطيك الصحة اسومة على الوصفة الشهية واللذيذة
وبصحتكم حبيبتي ربي يهنيكم
تحياتي​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,749
الإعجابات
41,953
النقاط
12,106
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#5
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
هادو ما خرجوش واضحين! تقول ندخل عليك من الميكرو -__-
خرجو يهبلو الله يبارك ويشهيو
ومع اني بالهاتف بصح بانولي كيما راهم وواضحين الله يبارك
يعطيك الصحة اسومة على الوصفة الشهية واللذيذة
وبصحتكم حبيبتي ربي يهنيكم
تحياتي​
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و عليكم السلام مريمومتي
ههههه انا معجبونيش بصراحة
يبارك فيك حبيبتي والله يسلمك
مشكورة على المرور
الله يهنيك
نورتي
 
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