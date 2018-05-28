مينـــــي كيـش من مطبخي ~

عآشقة الجنـة
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السلام عليكم و رحمة الله
اليوم درت ميني كيش و لزهر كي بديت نخدم فيه راحت تريسيتي بصح مع ذلك صورتلكم ههههه
لذا اعذروني على رداءة الصور
المقادير :
زوج كيسان و نص فرينة
نص كاس زيت
مغرف صغيرة خميرة الخبز
مغرف صغيرة ملح
نص كاس ماء دافئ
( نفس الكاس نخدموا بيه )
طريقة التحضير :
نديرو فرينة و فوقها ملح و خميرة و زيت و نخلطوهم مع بعض حتى تتبسس
ملاحظة مهمة : العجينة متدلكوهاش لموها فقط بالاصابع راهي كيما عجينة الصابلي
و بعدها تزيدي كاس ماء دافي و نخلطوها فقط بالاصابع بدون دلك ولا عجن حتى تتشكل عجينة
بعدها نجيبو لي مول و نديروها مباشرة منخلوهاش ترتاح و نعمروها بالحشو
و الحشو اختياري كيما اي نوع من المعجنات
انا درت سلق كنت حمستو مع بصل و ثوم و طماطم مصبرة و طماطم حب و توابل و زيت و ملح
نحتاجو ايضا نوعين من فرماج جبن عادي و جبن مبشور
نحتاجو ايضا حبة بيض و نصف كاس حليب نخلطوهم مع بعض حتى يتجانسو لي تحب تزيد عليهم فلفل اسود معليش انا مدرتش
نجيبو لي مول نحطو فيهم العجينة و نعمروها بالحشو و نديرو فوقو فرماج قطع صغيرة و نفوغو فوقهم خليط البيض و الحليب و نزيدو فوقهم فرماج رابي
و ندخلوها للفرن لي تكوني سخنتيه من قبل
و هذه النتيجة في الاخير مخرجوش واضحين لانو كيما قتلكم انقطعت الكهرباء و بالتالي الصور متخرجش مليحة
في امان الله
نتلقي في وصفات اخرى
اليوم درت ميني كيش و لزهر كي بديت نخدم فيه راحت تريسيتي بصح مع ذلك صورتلكم ههههه
لذا اعذروني على رداءة الصور
المقادير :
زوج كيسان و نص فرينة
نص كاس زيت
مغرف صغيرة خميرة الخبز
مغرف صغيرة ملح
نص كاس ماء دافئ
( نفس الكاس نخدموا بيه )
طريقة التحضير :
نديرو فرينة و فوقها ملح و خميرة و زيت و نخلطوهم مع بعض حتى تتبسس
ملاحظة مهمة : العجينة متدلكوهاش لموها فقط بالاصابع راهي كيما عجينة الصابلي
و بعدها تزيدي كاس ماء دافي و نخلطوها فقط بالاصابع بدون دلك ولا عجن حتى تتشكل عجينة
بعدها نجيبو لي مول و نديروها مباشرة منخلوهاش ترتاح و نعمروها بالحشو
و الحشو اختياري كيما اي نوع من المعجنات
انا درت سلق كنت حمستو مع بصل و ثوم و طماطم مصبرة و طماطم حب و توابل و زيت و ملح
نحتاجو ايضا نوعين من فرماج جبن عادي و جبن مبشور
نحتاجو ايضا حبة بيض و نصف كاس حليب نخلطوهم مع بعض حتى يتجانسو لي تحب تزيد عليهم فلفل اسود معليش انا مدرتش
نجيبو لي مول نحطو فيهم العجينة و نعمروها بالحشو و نديرو فوقو فرماج قطع صغيرة و نفوغو فوقهم خليط البيض و الحليب و نزيدو فوقهم فرماج رابي
و ندخلوها للفرن لي تكوني سخنتيه من قبل
و هذه النتيجة في الاخير مخرجوش واضحين لانو كيما قتلكم انقطعت الكهرباء و بالتالي الصور متخرجش مليحة
في امان الله
نتلقي في وصفات اخرى