ظاهرة عقوق الوالدين

استفحلت كثيرا في بلادي، فمن يلج المحاكم ينصدم من عدد القضايا، فمبالك بعدد الضحايا الذين يتألمون في الصمت لأنهم لم يرفعوا شكاوي ضد فلذات أكبادهم، إما رحمة لعلى وعسى سيرجعون إلى رشدهم، وإما حياءا من شماتة الجيران .

إن المخدرات والمؤثرات العقلية فعلت فعلتها بشبابنا، وهي من الأسباب إضافة إلى أخرى أدت إلى استفحال العقوق، لأن الذي يكون تحت تأثير المخدرات أو المهلوسات لا يعي ماذا يفعل، وغير مدرك بتصرفاته، وقد تكون الفتوى الأخيرة للجنة الفتوى لوزارة الشؤون الدينية تنبيها لخطورة الأمر.

رغم أن ديننا الحنيف فصل في الأمر، فعبادة الله عز وجل مقترنة بالإحسان إلى الوالدين *وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا*. وفي سورة الأحقاف *ووصينا الإنسان بوالديه بوالديه

حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وفصله ثلاثون شهرا حتى

إذا بلغ أشده*

والنبي الكريم نبه الناس بأن الجنة

تحت أقدام الأمهات، وقد سمعه

الصحابة الكرام عندما إعتلى المنبر

في إحدى خطب صلاة الجمعة يردد أمين

في الدرجة الأولى والثانية والثالثة،

وبعد الصلاة سأل عن سبب ذلك،

فأجابهم، أنه أتاه جبريل يدعو عندما

إعتليت الدرجة الأولى من المنبر

*شقي عبد أدرك رمضان ولم يغفر له*

فقلت أمين، عند الثانية *شقي عبد

أدرك ولداه ولم يدخل الجنة* فقلت

أمين، وفي الثالثة *شقي عبد ذكرت

عنده ولم يصلي علي* فقلت أمين.

أيها الناس *شقي عبد أدرك ولداه

ولم يدخل الجنة*

إنه دعاء روح القدس ورسول السماء

إلى أهل الأرض.

وأن الذي يردد *أمين* فهو خير خلق

الله والرحمة المهداة، وسيد ولد أدم

ولا فخر.

وأتوقف، لأن بعد هذا لا كلام أخر .