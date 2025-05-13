عصائر للذاكرة الجيدة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
تساعد العصائر الطبيعية على تعزيز خلايا الدماغ، واليقظة، والذاكرة، كما تعمل على مساعدة الجسم على الاسترخاء، لذلك ينصح بشربها أثناء الاختبارات المدرسية.

أظهرت الدراسات البحثية أن بعض المشروبات يُمكن أن تُحسّن الذاكرة وتدعم صحة الدماغ، منها التوت الذي يمكن أن يحسّن تناوله بانتظام وظائف الذاكرة ويُؤخر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر

ما هي أهمية العصائر للذاكرة؟​

العصائر الطبيعية غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مثل عصير التوت الأزرق والعصائر الخضراء وعصير الشمندر.

يُمكن أن تُحسّن هذه المشروبات بشكل كبير جوانب مُختلفة من صحة الدماغ، مثل الوظيفة الإدراكية والذاكرة وتدفق الدم إلى الدماغ.

وتُساهم المكونات الطبيعية في العصائر، مثل البوتاسيوم في ماء الليمون وأكسيد النيتريك في عصير الشمندر، في زيادة إمداد الدماغ بالأكسجين والمغذيات، مما يُعزز القدرات الإدراكية ويُقاوم التدهور المعرفي.

كما يقدّم مشروب الشوكولاتة الداكنة فوائد صحية للدماغ بفضل خصائصهما المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى محتواهما العالي من الفلافانول، الذي يُعزز الذاكرة والتركيز والأداء الإدراكي العام

عصير التوت

يحتوي التوت، وتحديدًا التوت الأزرق، والفراولة على مُضادات الأكسدة التي تُساعد على تعزيز خلايا الدماغ ومنع تلفها.

مع توليد خلايا عصبية جديدة يوميًا، تتحسّن ذاكرة الطلاب دون الشعور بالتعب بسرعة.

عصير الشمندر المخلوط

يُعد الشمندر مصدرا ممتازا للبوتاسيوم والفيتامينات وحمض الفوليك والعديد من مضادات الأكسدة، وقيمته الغذائية العالية تُساعده على خفض ضغط الدم وتعزيز القوة لممارسة الرياضة.

كوب كامل من عصير الشمندر في الصباح يُساعد الطلاب على قضاء يوم دراسي ممتاز من خلال تحسين الذاكرة.

مشروب الكاكاو الساخن أو الشوكولاتة

يُساعد الكاكاو الساخن والشوكولاتة على تحفيز تدفق الدم، مما يزيد من وصول الأكسجين إلى الدماغ للحفاظ على نشاطه وحيويته.

عصير البرتقال

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون فيتامين سي يتمتعون بذاكرة أفضل، ويتعلمون اللغات بشكل أفضل، ويزداد انتباههم.

البرتقال غني بفيتامين سي، ويكفي كوب واحد من عصيره لتلبية احتياجاتك اليومية، ومع ذلك، ينصح خبراء التغذية بعدم إضافة السكر إليه لأنه قد يؤثر على الفوائد المرجوة.

حليب اللوز

يحتوي اللوز على بروتين يُعزز المهارات الإدراكية، كما يُحسّن هذا الجوز الذاكرة ويُساعد في الحفاظ على نشاط خلايا الدماغ.

ما عليك سوى تقطيع قطع من اللوز، وغلي كوب من الحليب، وخلطه مع المكسرات المفرومة لإضافة نكهة.

الشاي الأخضر

يُعد الشاي الأخضر مشروبا مفضلا منذ قرون عديدة نظرا لخصائصه الممتازة المُعززة للدماغ، والتي تُساعد على استرخاء الدماغ.

هذا المشروب غني بالأحماض الأمينية وحمض ل-ثيانين، الذي يُضاهي تأثيره على الدماغ نصف ساعة من التأمل.

عصير البطيخ الأحمر

يحتوي البطيخ الأحمر على تركيز عالٍ من مضادات الأكسدة، كما يحتوي على الليكوبين الذي يساعد على الحد من فقدان القدرة الإدراكية.

عند مزجه مع العسل وقليل من الملح، يُساعد عصير البطيخ الدماغ على العمل بشكل أفضل والحفاظ على صحته.

قهوة ممزوجة بالقرفة

تُساعد القهوة بمفردها على تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُحسّن التركيز، ولكن عند مزجها مع كمية قليلة من القرفة، يُضيف هذا المشروب فائدة أخرى، حيث يُساعد على زيادة يقظة الدماغ وتقليل القلق
 
بارك الله فيك على معلومات القيمة
 
توقيع Oussama.GF
عصائر الفواكه و الخضروات عصائر طبيعية مفيدة بكل تاكيد لانها خالية من سموم المصبرات و التصنيع
سموم المواد الحافظة والتصنيع هي اكبر عدو للجسم
وكل اكل طبيعي مفيد شرط ان يكون بلا افراط

شكرا على المعلومة اخي الياس
 
توقيع dahman kz
قال dahman kz:
عصائر الفواكه و الخضروات عصائر طبيعية مفيدة بكل تاكيد لانها خالية من سموم المصبرات و التصنيع
سموم المواد الحافظة والتصنيع هي اكبر عدو للجسم
وكل اكل طبيعي مفيد شرط ان يكون بلا افراط

شكرا على المعلومة اخي الياس
إضغط للتوسيع...
العفو اخي دحمان
بورك فيك على الاضافة القيمة
سلمت يمناك على الرد القيم
 
قال إلياس:
كما يقدّم مشروب الشوكولاتة الداكنة فوائد صحية للدماغ بفضل خصائصهما المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى محتواهما العالي من الفلافانول، الذي يُعزز الذاكرة والتركيز والأداء الإدراكي العام
إضغط للتوسيع...
الشوكولاتة من الأفضل إستعمال لي مكتوب فيها 70٪ 80٪ 90٪ 100٪ هذو أفضل الأنواع
قال إلياس:
عصير التوت

يحتوي التوت، وتحديدًا التوت الأزرق، والفراولة على مُضادات الأكسدة التي تُساعد على تعزيز خلايا الدماغ ومنع تلفها.
إضغط للتوسيع...
يستحسن وضع النعناع الطري عند خلطهم
قال إلياس:
عصير الشمندر المخلوط
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البيطراف نحب ناكلوا أنا الشرب مزال ماجربتوش
قال إلياس:
عصير البرتقال
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مشروبي المفضل
قال إلياس:
حليب اللوز

ما عليك سوى تقطيع قطع من اللوز، وغلي كوب من الحليب، وخلطه مع المكسرات المفرومة لإضافة نكهة.
إضغط للتوسيع...
مازلت ماجربتوش
قال إلياس:
الشاي الأخضر
إضغط للتوسيع...
حاليا راه ممنوع عليا مدة 5 سنين
قال إلياس:
عصير البطيخ الأحمر
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مازلت ماجربتوش
قال إلياس:
قهوة ممزوجة بالقرفة
إضغط للتوسيع...
مشروبي المفضل وتاني قهوة بالزنجبيل فيها بزاف فوائد
 
توقيع حاتم خليفة
قال حاتم خليفة:
الشوكولاتة من الأفضل إستعمال لي مكتوب فيها 70٪ 80٪ 90٪ 100٪ هذو أفضل الأنواع

يستحسن وضع النعناع الطري عند خلطهم

البيطراف نحب ناكلوا أنا الشرب مزال ماجربتوش

مشروبي المفضل

مازلت ماجربتوش

حاليا راه ممنوع عليا مدة 5 سنين

مازلت ماجربتوش

مشروبي المفضل وتاني قهوة بالزنجبيل فيها بزاف فوائد
إضغط للتوسيع...
بورك فيك على الرد القيم
 

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