تحويسة في العاصمة

السلام عليكم

كيما الكل يعرف العطلة الصيفية على الأبواب ونهاية الدراسة الاسبوع القادم بعد تعب وسهر طول مدة الدراسة تحتاج العائلة الجزائرية المتوسطة الدخل على الترفيه و للاستمتاع بوقتك في الجزائر العاصمة وضواحيها دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة

لذلك حضرت قائمة متنوعة من الأنشطة الترفيهية في الجزائر العاصمة تناسب مختلف الميزانيات بما في ذلك خيارات مجانية ومنخفضة التكلفة:

أنشطة مجانية أو رمزية



زيارة القصبة

استمتع بجولة في حي القصبة العتيق حيث الأزقة الضيقة والمنازل التقليدية والمساجد التاريخية.





جولة في حديقة التجارب بالحامة



تُعتبر من أقدم الحدائق النباتية في العالم وتضم مجموعة متنوعة من النباتات والأشجار.











التنزه على كورنيش سيدي فرج



مكان مثالي للمشي والاستمتاع بمنظر البحر خاصة خلال غروب الشمس.











زيارة متحف باردو



يقدم المتحف معروضات أثرية وتاريخية والدخول إليه مجاني أو بتكلفة رمزية.















وهناك كذلك أنشطة منخفضة التكلفة



حديقة التسلية بن عكنون



تضم ألعابًا متنوعة للأطفال والكبار وتُعتبر من الوجهات المفضلة للعائلات.

حديقة الحلم



توفر مجموعة من الألعاب الترفيهية بتذاكر بأسعار معقولة وتناسب جميع الأعمار.

تيري بارك



ملاهي تحتوي على ألعاب كهربائية ومائية وتقدم عروضًا خاصة خلال العطل والمناسبات.









كيدي بارك



مناسبة للأطفال وتقدم أنشطة ترفيهية وتعليمية في بيئة آمنة.





وكذلك أنشطة في الطبيعة



غابة باينام



مكان مثالي للتنزه ويمتاز بمناظره الطبيعية الخلابة.



جبل بوزريعة



يوفر إطلالة رائعة على المدينة ويمكنك القيام بنزهة أو جلسة تصوير هناك.

و أنشطة ثقافية منها



زيارة دار عبد اللطيف

مركز ثقافي يعرض الفنون التقليدية والمعاصرة ويستضيف ورش عمل ومعارض فنية.



حضور عروض في المسرح الوطني الجزائري



يقدم المسرح عروضًا مسرحية وموسيقية بأسعار مناسبة.



اتمنى اني اعطيتكم فكرة على قضاء يوم مع أطفالكم بأقل تكلفة على الاقل تكلفة الباص فقط والاكل ممكن تجيبوه أو تحضروه بالبيت