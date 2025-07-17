ثقافة الهدية في المجتمع الجزائري ... بين النية و الفرحة

ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ثقافة الهدية في المجتمع الجزائري: بين النية والفرحة
في بلادنا الهدية ماشي غير حاجة مادية تعطيها لواحد بل هي تعبير على المحبة و الإحترام و حتى التقدير
الجزائريين معروف بالكرم و الهدية عندو تدخل في بزاف مناسبات و تكون دايمًا محملة بالنية الطيبة و الصادقة
كي تهدي أي واحد هدية و لو هدية رمزية تزيد المحبة بيناتكم
و الجزائريين كي يهديو ما يهديوش باش يتفاخروا يهديو باش يفرّحوا و يقربوا القلوب
و كاين المناسبات وين الهدية تكون ضرورية كيما في فترة الخطوبة أهل العريس يجيبو " المهيبة " للعروسة : ذهب و ملابس و عطور و لا حتى دراهم
و أيضا في عيد الأضحى و عيد الفطر
نهدو الأطفال الدراهم و الألعاب و الحلويات
و أيضا نهدو اللحم و الحلويات
و أيضا كي تولد المرأة يجيبو لها هدايا للبيبي من ملابس ولا دراهم ولا ألعاب أو مستلزمات تخصه
و الهدية هنا تعني " مبروك " و فرحة بالمولود الجديد
و عند زيارة المرضى الناس يجيبو معاهم فواكه ولا عصير ولا حاجة خفيفة الهدف هو المواساة و الدعاء بالشفاء
الهدية تقرب الناس و تكسر الحواجز ماشي لازم تكون غالية المهم تكون من القلب
بعض الناس يفضلو الهدايا الرمزية كيما رسالة ولا صورة ولا حاجة فيها ذكرى
ثقافة الهدية في الجزائر مازالت محافظة على روحها رغم التغييرات اللي صارت في المجتمع تبقى الهدية وسيلة باش الناس يتقربوا و يفرّحوا بعضهم و يعبّروا على مشاعرهم بطريقة بسيطة لكن عميقة
و أنتم ما رأيكم في الموضوع ؟
هل تعتقد أن الهدية تحمل رسالة معينة ؟ و ماهو نوع الرسائل التي يمكن أن تنقلها ؟
هل يمكن أن تكون الهدية وسيلة للاعتذار أو التعبير عن مشاعر يصعب قولها بالكلمات ؟
هل تعتقد أن المجتمع أصبح يبالغ في أهمية الهدايا في المناسبات ؟
ما هي أجمل هدية تلقيتها في حياتك ؟ في أي مناسبة ؟ و لماذا كانت مميزة بالنسبة لك ؟
أتمنى مشاكتكم بردودكم و تعليقاتكم
شكرا لكم
......
ثقافة الهدية في المجتمع الجزائري: بين النية والفرحة
في بلادنا الهدية ماشي غير حاجة مادية تعطيها لواحد بل هي تعبير على المحبة و الإحترام و حتى التقدير
الجزائريين معروف بالكرم و الهدية عندو تدخل في بزاف مناسبات و تكون دايمًا محملة بالنية الطيبة و الصادقة
كي تهدي أي واحد هدية و لو هدية رمزية تزيد المحبة بيناتكم
و الجزائريين كي يهديو ما يهديوش باش يتفاخروا يهديو باش يفرّحوا و يقربوا القلوب
و كاين المناسبات وين الهدية تكون ضرورية كيما في فترة الخطوبة أهل العريس يجيبو " المهيبة " للعروسة : ذهب و ملابس و عطور و لا حتى دراهم
و أيضا في عيد الأضحى و عيد الفطر
نهدو الأطفال الدراهم و الألعاب و الحلويات
و أيضا نهدو اللحم و الحلويات
و أيضا كي تولد المرأة يجيبو لها هدايا للبيبي من ملابس ولا دراهم ولا ألعاب أو مستلزمات تخصه
و الهدية هنا تعني " مبروك " و فرحة بالمولود الجديد
و عند زيارة المرضى الناس يجيبو معاهم فواكه ولا عصير ولا حاجة خفيفة الهدف هو المواساة و الدعاء بالشفاء
الهدية تقرب الناس و تكسر الحواجز ماشي لازم تكون غالية المهم تكون من القلب
بعض الناس يفضلو الهدايا الرمزية كيما رسالة ولا صورة ولا حاجة فيها ذكرى
ثقافة الهدية في الجزائر مازالت محافظة على روحها رغم التغييرات اللي صارت في المجتمع تبقى الهدية وسيلة باش الناس يتقربوا و يفرّحوا بعضهم و يعبّروا على مشاعرهم بطريقة بسيطة لكن عميقة
و أنتم ما رأيكم في الموضوع ؟
هل تعتقد أن الهدية تحمل رسالة معينة ؟ و ماهو نوع الرسائل التي يمكن أن تنقلها ؟
هل يمكن أن تكون الهدية وسيلة للاعتذار أو التعبير عن مشاعر يصعب قولها بالكلمات ؟
هل تعتقد أن المجتمع أصبح يبالغ في أهمية الهدايا في المناسبات ؟
ما هي أجمل هدية تلقيتها في حياتك ؟ في أي مناسبة ؟ و لماذا كانت مميزة بالنسبة لك ؟
أتمنى مشاكتكم بردودكم و تعليقاتكم
شكرا لكم
......