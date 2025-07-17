ثقافة الهدية في المجتمع الجزائري ... بين النية و الفرحة

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


ثقافة الهدية في المجتمع الجزائري: بين النية والفرحة


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في بلادنا الهدية ماشي غير حاجة مادية تعطيها لواحد بل هي تعبير على المحبة و الإحترام و حتى التقدير

الجزائريين معروف بالكرم و الهدية عندو تدخل في بزاف مناسبات و تكون دايمًا محملة بالنية الطيبة و الصادقة


كي تهدي أي واحد هدية و لو هدية رمزية تزيد المحبة بيناتكم
و الجزائريين كي يهديو ما يهديوش باش يتفاخروا يهديو باش يفرّحوا و يقربوا القلوب

و كاين المناسبات وين الهدية تكون ضرورية كيما في فترة الخطوبة أهل العريس يجيبو " المهيبة " للعروسة : ذهب و ملابس و عطور و لا حتى دراهم




و أيضا في عيد الأضحى و عيد الفطر
نهدو الأطفال الدراهم و الألعاب و الحلويات
و أيضا نهدو اللحم و الحلويات


و أيضا كي تولد المرأة يجيبو لها هدايا للبيبي من ملابس ولا دراهم ولا ألعاب أو مستلزمات تخصه
و الهدية هنا تعني " مبروك " و فرحة بالمولود الجديد

و عند زيارة المرضى الناس يجيبو معاهم فواكه ولا عصير ولا حاجة خفيفة الهدف هو المواساة و الدعاء بالشفاء



الهدية تقرب الناس و تكسر الحواجز ماشي لازم تكون غالية المهم تكون من القلب
بعض الناس يفضلو الهدايا الرمزية كيما رسالة ولا صورة ولا حاجة فيها ذكرى




ثقافة الهدية في الجزائر مازالت محافظة على روحها رغم التغييرات اللي صارت في المجتمع تبقى الهدية وسيلة باش الناس يتقربوا و يفرّحوا بعضهم و يعبّروا على مشاعرهم بطريقة بسيطة لكن عميقة

و أنتم ما رأيكم في الموضوع ؟

هل تعتقد أن الهدية تحمل رسالة معينة ؟ و ماهو نوع الرسائل التي يمكن أن تنقلها ؟

هل يمكن أن تكون الهدية وسيلة للاعتذار أو التعبير عن مشاعر يصعب قولها بالكلمات ؟

هل تعتقد أن المجتمع أصبح يبالغ في أهمية الهدايا في المناسبات ؟


ما هي أجمل هدية تلقيتها في حياتك ؟ في أي مناسبة ؟ و لماذا كانت مميزة بالنسبة لك ؟


أتمنى مشاكتكم بردودكم و تعليقاتكم

شكرا لكم

......
 
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توقيع ام أمينة
هل تعتقد أن الهدية تحمل رسالة معينة ؟ و ماهو نوع الرسائل التي يمكن أن تنقلها ؟

نعم الهدايا تحمل رسائل ود من الشخص المقدم فالخدمة رسالة مفتوحة ولا يهم تكون غالية الثمن فالهدية قيمتها معنوية

هل يمكن أن تكون الهدية وسيلة للاعتذار أو التعبير عن مشاعر يصعب قولها بالكلمات ؟

بالطبع فهدايا الاعتذار هي من تتكلم وتترجم مالا يمكن قوله بالكلمات

هل تعتقد أن المجتمع أصبح يبالغ في أهمية الهدايا في المناسبات ؟

والله مرات فيه مبالغة خاصة في المناسبات الكبيرة خاصة عند اشهارها انها من عند فلان هكذا تبتعد عن البساطة ومعناها الحقيقي

شكرا لك عزيزتي على الموضوع الجميل المميز
تحيتي لك
 
توقيع Oktavio_hinda
قال ام أمينة:
هل تعتقد أن الهدية تحمل رسالة معينة ؟ و ماهو نوع الرسائل التي يمكن أن تنقلها ؟
إضغط للتوسيع...
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته..
(تهادوا تحابوا) هو الأساس في الهدية نشر للحب و الاخاء بين الأهل و الأحباب.
و من الرسائل التي تحملها ان كانت للنجاح أنا أفتخر بك، و كاين معناها سعيد لأجلك، و كاين من تحمل في طياتها الاعتذار.
قال ام أمينة:
هل يمكن أن تكون الهدية وسيلة للاعتذار أو التعبير عن مشاعر يصعب قولها بالكلمات ؟
إضغط للتوسيع...
الأكيد و لكن شخصيا حال الاعتذار لا أفضل اطلاقا الهدية المادية بقدر كلمة آسف. فهي التي تطفؤ الخلاف و تعيد الحياة بعد الخلاف.
قال ام أمينة:
هل تعتقد أن المجتمع أصبح يبالغ في أهمية الهدايا في المناسبات ؟
إضغط للتوسيع...
نعم، البعض حتى أصبح كيما نقولو في العامية (يمركي في الكارني فلان عطالي هك فلان جابلي هك، في مناسبته نجيبلو كيما جابلي), اذ كاين ناس رجعوها كأنه دين لما تكون من بعض الأطراف.
و حتى البعض رجع يكلف على نفسه باش مايقولوش فلان جاب هكا.

قال ام أمينة:
ما هي أجمل هدية تلقيتها في حياتك ؟ في أي مناسبة ؟ و لماذا كانت مميزة بالنسبة لك ؟
إضغط للتوسيع...
أجمل هدية كانت من اقتراح ابنتي لأبوها جابتلي باقة ورد في ذكرى يوم مولدي كانت عمرها 3سنوات، و كملتها نحبك ماما
كانت مميزة لأنها من قطعة من روحي.

ربي يحفظك عزيزتي أم أمينة و يعطيك الصحة على المواضيع المتنوعة دمت لنا وردة فواحة في المنتدى❣️❣️
 
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قال ام أمينة:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


ثقافة الهدية في المجتمع الجزائري: بين النية والفرحة


مشاهدة المرفق 174388

في بلادنا الهدية ماشي غير حاجة مادية تعطيها لواحد بل هي تعبير على المحبة و الإحترام و حتى التقدير

الجزائريين معروف بالكرم و الهدية عندو تدخل في بزاف مناسبات و تكون دايمًا محملة بالنية الطيبة و الصادقة


كي تهدي أي واحد هدية و لو هدية رمزية تزيد المحبة بيناتكم
و الجزائريين كي يهديو ما يهديوش باش يتفاخروا يهديو باش يفرّحوا و يقربوا القلوب

و كاين المناسبات وين الهدية تكون ضرورية كيما في فترة الخطوبة أهل العريس يجيبو " المهيبة " للعروسة : ذهب و ملابس و عطور و لا حتى دراهم




و أيضا في عيد الأضحى و عيد الفطر
نهدو الأطفال الدراهم و الألعاب و الحلويات
و أيضا نهدو اللحم و الحلويات


و أيضا كي تولد المرأة يجيبو لها هدايا للبيبي من ملابس ولا دراهم ولا ألعاب أو مستلزمات تخصه
و الهدية هنا تعني " مبروك " و فرحة بالمولود الجديد

و عند زيارة المرضى الناس يجيبو معاهم فواكه ولا عصير ولا حاجة خفيفة الهدف هو المواساة و الدعاء بالشفاء



الهدية تقرب الناس و تكسر الحواجز ماشي لازم تكون غالية المهم تكون من القلب
بعض الناس يفضلو الهدايا الرمزية كيما رسالة ولا صورة ولا حاجة فيها ذكرى




ثقافة الهدية في الجزائر مازالت محافظة على روحها رغم التغييرات اللي صارت في المجتمع تبقى الهدية وسيلة باش الناس يتقربوا و يفرّحوا بعضهم و يعبّروا على مشاعرهم بطريقة بسيطة لكن عميقة

و أنتم ما رأيكم في الموضوع ؟
إضغط للتوسيع...
موضوع صراحة اعتبره التي غابت كثيرا في مجتمعتنا الجزائري في الفترة الأخيرة
قال ام أمينة:

هل تعتقد أن الهدية تحمل رسالة معينة ؟
إضغط للتوسيع...
نحمل الهدية نوع المحبة بين طرفين و تزيد في الروابط و الأخوية بين طرفين أو أكثر
قال ام أمينة:
و ماهو نوع الرسائل التي يمكن أن تنقلها ؟
إضغط للتوسيع...
وردة ، قطعة حلوى و غيرها
قال ام أمينة:

هل يمكن أن تكون الهدية وسيلة للاعتذار أو التعبير عن مشاعر يصعب قولها بالكلمات ؟
إضغط للتوسيع...
صراحة من وجهة نظري تعبير عن المشاعر و حتى الاعتذار في بعض الأحيان بين طرفين أو أكثر
قال ام أمينة:

هل تعتقد أن المجتمع أصبح يبالغ في أهمية الهدايا في المناسبات ؟
إضغط للتوسيع...
في الوقت الحالي أصبحت مبالغ فيها كثيرا حيث من يعطي هدية مليحة يقيموه و يعطوه أهمية و العكس صحيح
قال ام أمينة:


ما هي أجمل هدية تلقيتها في حياتك ؟
إضغط للتوسيع...
اجمل هدية تلقيتها في حياتي يوم توظيف أسعدت قلب والدتي ربي يحفظها و يشفيها و يطول في عمرها ثم زوجتي التي فرحت كثيرا
قال ام أمينة:
في أي مناسبة
إضغط للتوسيع...
يوم التوظيف
قال ام أمينة:
؟ و لماذا كانت مميزة بالنسبة لك ؟
إضغط للتوسيع...
مميزة لفرح الأسرة الكبيرة و الصغيرة
قال ام أمينة:


أتمنى مشاكتكم بردودكم و تعليقاتكم

شكرا لكم

شكرا كثيرا على الطرح المميز ......
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