قصص جديدة بأقلام الأعضاء 2025

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أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
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قصة مجرد فضول
تأليف: Oktavio_hinda

في احد مدن لندن كان يعيش زوجان عجوزان
وكانت العجوز تجلس معظم وقتها أمام نافذتها
جالسة على كرسي وفي يدها المنظار البرونزي
وتنظر من خلاله مراقبة جيرانها...

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جميلتي
تأليف: أحلامي

لا اعلم كيف علق قلبي في شباك تلك المعتوهة!
كلما دعوتها لنزهة كانت تستعمل السكر ممزوجا
بماء الورد لتسريح شعرها بدل مثبت الشعر!
.كانت تزعم انها وصفة طبيعية لا تتلف خصلاتها اضافة
الى انها معطرة بعطرها المفضل..
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جميلتي ج1/جميلتي ج2


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قصة الفرعون الصغير

تأليف: Oktavio_hinda

في صباحا جميل كجمال الآلهة افروديت خرج اوسر
كالعادة في يده رمحة يتجول على ضفاف نهر النيل
عل وعسى أن يصطاد سمكة لغدائه وهو يتجول لمح
نبات القصب الكثيف يتحرك فاخذه الفضول ودخل بين
اغصانه وهو يسير وبدون ان ينتبه لمرور الوقت ...
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بقايا قلب تائه

تأليف: ملهمة

الأيام أصبحت أكثر صعوبة مع كل خطوة أخطوها نحو النجاح
، و هي تزداد أكثر قسوة بالنسبة لي . ربما أنا أسير في الطريق
الخطأ، الجميع يقول ذلك، لكنني اقتنعت للتو . كان ينبغي لي
أن أموت منذ زمن بعيد، لكن محاولاتي اليائسة باءت بالفشل.
هذه المرة، لن يوقفني أحد، ولن يمنعني أي شيء...
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بقايا قلب تائه - مقدمة-
بقايا قلب تائه - الفصل الأول

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Once Upon a Time in the Kitchen – نهاية العالم تبدأ من طبق نودلز
تأليف: space-cowboy
هكذا تبدأ القصّة دائمًا...طاولة. وعاءان. وصمت... ليس ذاك الذي يهدّئ الحواسّ ويغمر القلب بالسَّكينة. لا! بل صمتٌ من طرازٍ آخر. ذاك الذي يثقل الهواء، ويَشقّ جلدك بحدّةٍ باردة....

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