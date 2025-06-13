مسجلين جدد مرحبا بكم في اللمة...



يُسعدنا ويشرّفنا انضمام اعضاء جدد إلى منتدى اللمة الجزائرية ان شاء الله يعجبكم المقام و تعجبكم الاجواء الاخوية.



تسجيلكم معنا هو بداية لعلاقة اخوية ودية نتمناو تكون مليئة بالتفاعل، الفائدة، والمشاركة البنّاءة والاستفادة المتبادلة والمرح والنشاط.



لذا نرحّب بكم نحن اعضاء المنتدى أجمل ترحيب وندعوكم لاكتشاف الأقسام و المساهمة في النقاشات وطرح كل ما يخطر ببالكم من تساؤلات أو إبداعات او صور او فيديوهات او منشورات متنوعة. لا تترددو في مشاركة اي شيء الجميع هنا كعائلة متعاونة.



إن احتجتم أي مساعدة لا تترددوا في مراسلة الطاقم الإداري أو زيارة قسم [منتدى الشكاوي والإستفسارات]



و مرة أخرى… وكي العادة



أهلًا وسهلًا بيكم معانا ومرحبًا بكم اعضاء جدد نعتزو بهم.







إدارة منتدى اللمة الجزائرية

​ خالص التحية والمودة