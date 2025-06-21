مع معلمتي_متجدد_

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


في هذا الموضوع سأضع فيديوات..صور..أفكار

قد تكون من قسمي أحيانا وقد تكون مما أجده في الأنترنت

كل ماأنشره على مواقع التواصل الاجتماعي


أشاركه في المنتدى

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آخر تعديل:
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موضوع مميز و مفيد
@السلطانة في ميزان حسناتك
أتمنى أن تعم الفائدة ان شاء الله

مُتابِعة للموضوع بإذن الله
 
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خط تلميذي خلال الفصل الأول وخطه في الفصل الثالث
 
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التدريب على كتابة حرف الميم
بالعجين
بعد المرحلة التمهيدية التي تستمر شهرا
وهو أول حرف يدرسه تلاميذ السنة أولى ابتدائي
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حرف الباء


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ألعاب رياضياتية

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تطبيق تلاميذي



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درس الوحدات والعشرات كان ممتعا باستعمال مكعبات الألعاب

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حرف التاء



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حرف الثاء

كتابة تلميذتي

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لوحة حروفي





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آخر تعديل:
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ما شاء الله تفيدينا نحن كمعلمين ابتدائي
 
من دروس الرياضيات




استعمال القريصات والخشيبات

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IMG_20241205_120153.webp




اكتشاف حرف الجيم بالمنهج الصوتي الخطي

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توقيع السلطانة
ما شاء الله يعطيك الصحة..
أفكار ممكن تطبيقها حتى مع الأطفال خلال العطلة الصفية (الحروف بالعجين) كنوع من المراجعة و اللعب
 
توقيع سحائب الشوق
قال السلطانة:
قد تكون من قسمي أحيانا وقد تكون مما أجده في الأنترنت
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ما شاء الله .. افكار مفيدة جدًا لكل ام واب ابنائه مقبلين على الطور الابتدائي ... شكرًا لك
 
توقيع Fethi.dz
بارك الله فيك
موضوع مفيد جدا
 
توقيع la lune rose

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