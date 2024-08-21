ماذا تفعل مع الطفل الذي يكذب؟

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رخمة الله تعالى و بركاته

ماذا تفعل مع الطفل الذي يكذب؟

يبدأ الطفل بالكذب عندما يصل الى مرحلة من تطوره النفسي يستطيع فيها التمييز بين الواقع و الفنتازيا
فعلى سبيل المثال : إذا أنّبت طفلك الذي يبلغ من عمره 15 شهراً لأنه رسم على الحائط و هز رأسه بالنفي فلا يعني ذلك أنه يكذب إذ من الممكن أن يكون قد نسي تلك الحادثة أو أنه يتمنى لو أنه لم يعني ذلك أو أنه لايستطيع التفريق بين الواقع و الخيال

لكن عندما يصبح عمره حوالي ثلاث أو أربع سنوات فهو قادر على الكذب بمعناه الحقيقي و إن معظم الأطفال يقومون بالكذب عندما يجدون أنفسهم في موقع تهديد

بما أن الأطفال يكذبون لأسباب مختلفة فيجب التعامل مع كل طفل على حدة و بطريقة مختلفة لكن بشكل عام عليك

1
التصرف بشكل هادئ فقد يختلط الواقع بالخيال على الطفل

2
المحاولة فهم دافع الكذب فإن طفلك لا يريد الكذب ليكون خبيثاً أو ماكراً
بل لأنه يخاف من العقوبة التي قد يتلقاها

3
إخبار طفلك عن الأسباب التي تجعل الكذب عادة خاطئة و سيئ
و استشهدي بالأمثلة كي تسهلي عليه فهم الموضوع

4
جعل العقوبه معقولة فإن العقوبة الشديدة تؤدي إلى تطور الكذب لديه في المستقبل .
5
التأكيد على أنك مازلت تحبين طفلك على الرغم من تصرفه الخاطئ

6
عدم إستعمال العقاب الجسدي فقد أثبتت الدراسات أن الصفع أو الضرب بسبب الكذب يدفعه للكذب أكثر لأنه خائف من أن يصفع مرة أخرى

7
عدم السخرية من طفلك عندما يستمر بالتباهي بالكذب فإن التباهي يدل على شعور الطفل بعدم الثقة بالنفس و يجب أن تحاولي دعم و تعزيز ثقته بنفسه عن طريق المدح وتوفير الحنان و الحب
 
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