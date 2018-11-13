ما رأيكم في الطفل الذي ينشأ في هذا الوسط؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

طال غيابي عن لمتي الغالية ولكني لا أنفك واعود فهي الملاذ والملجأ

موضوعي اليوم عن الطفل الذي ينشأ في بيت العائلة الكبيرة

بيت الجد والجدة

البيت الذي يجتمع فيه الأعمام والعمات وأبناؤهم

هذا الواقع عايشته ولمسته في ابن اخ زوجي

طفل رضيع خرج بعد ولادته من المستشفى مباشرة لبيت جده الذي يعيش فيه عم متزوج وثلاثة عزاب

رغم ان والديه يسكنان في بيت مستقبل إلا ان الأم ورغبتها في التخلص من مسؤوليته تلقي بأحمالها على الجدة

فالجدة هي تسهر وترضع وتطعم وتنيم وكل شيء

والأم تعمل ولا تأتي لرؤية ابنها إلا مرة كل أسبوعين!!!!

وكل مرة تعد الجدة بأنها سوف تأخذ ابنها ولكن تتوالى السنين ويكبر الطفل وترزق هي بأطفال آخرين ويبقى ابنها البكر عند جده

وما أدراك ما بيت الجد

حيث العم يربي والعمة تربي وابناؤها يربون والجد والجدة يربيان

وكل له طريقة في التربية خصوصا في غياب الابوين

نشأ الطفل في جو الأمر والنهي ، والاهم جو الدلال من جدته

الآن يبلغ من العمر عشر سنوات ، لا أحد يطيقه، دلال جدته له جعله يتكل على الجميع في تلبية حاجاته أي شيء يطلبه يحضر بدون نقاش

إن لم يلبو طلباته ينقلب البيت رأسا على عقب في الأخير مثلما نقول بالعامية " ياكل طريحة فوق اللوح وتحت اللوح" بسبب عناده

لدرجة اصبح الضرب لا ينفع معه

باختصار : " وجهو صحيح ، ما يحتارمش الكبار، يرد الهدرة ، يأمرهم ولازم ينفذو، عايش أمير فالبيت "

طبعا ابويه ياخذانه في نهاية الاسبوع ويعيدانه لأنه يدرس ، وهذا الطفل كان دوما سبب في الخلافات بين زوجة العم وحماتها

الكنة تقول انها غير ملزمة بيه خصوصا عندها بنتين ، وخصوصا ان الطفل غير يتيم عنده ابوين

والجدة كون تصيب تنحيلها عينيها ومدوريش بيه

هاد الأمور الكل خلات الجميع يكره هذا الطفل وما يحملوش يشوفوه خصوصا انو الجد في احدى المرات قال عن حفيدو هدافي لحظة غضب : "هادا هو سيدكم، يطلع فوق روسكم"

وهاد الكلام خلى كل من كانو فالبيت يغادرون

المهم زوجة العم تلك انتقلت والأعمام تزوجوا الواحد تلو الآخر وآخر واحد كان من نصيبي ههه

الآن انا عايشة مع ام زوجي وابوه وابن اخوه هذا ، الصراحة نتقلق منو ومنخليهش يداصرني حازمة معاه ويخاف مني لكني وليت انا تاني منطيقوش خصوصا كي نشوف يصح في وجهو مع جدودو

فالاول كانت جدتو وحتى امو تطلب مني نقريه ومع الوقت تصرفاتو ولات تقلقني ميسمعش الهدرة ويدير رايو مفشش بزاف كنت نعفس على قلبي ونقريه

لكن مع الوقت لقيت زوجة عمو الاولى عندها حق انا ماهوش ملزم مني خصوصا والديه كاينين وخضوضا كي عاد طبعو هكدا

ومع كنت بالحمل وولدت ومع العمل وليت منلقاش الوقت لنفسي فما بالك ليه باش نقريه وهو هاد العام يجوز شهادة التعليم الابتدائي

قلت لجدتو متعوليش عليا وراني منقدرلوش هي بصراحة حكات لامو وقاتلها لعام هدا الاخير لعام الجاي دبري راسك فيه وليت منقدرلوش وهو صعيب وووو

المهم دوكا انا تاني زاد عندي ولد والحق تع ربي جدودو يموتو عليه مي خايفة كي رح ينشأ في دار العايلة لكبيرة يصرالو كيما ولد عمو ويكبرلي بنفس الطريقة ومنقدرش نتحكم فيه

رغم انو الاختلاف اني اني ابني معايا دايما مش كيما ولد عمو كانوا والديه غايبين

وزدت تاكدت لما اب زوجي مرة قال على ابني : هدا تاني يسودكم ويركب فوق راسكم وواحد ميقدر يحل فمو

انا تضايقت وقتلو لا يا بابا هدا ان شاء الله يكون تاج فوق راس والديه نفتاخرو بيه ومنرضاش على ابني الشي لي راك تقول فيه

خلاصة القول كيفاش ندير باش نقدر نربي ابني كيما راني حابة انا ؟؟؟

آسفة بديت بالعربية ودورتها دارجة!!

