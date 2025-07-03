السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته









أطفالنا في العطلة .... وقتٌ للمرح أم فرصة للتربية









العطلة الصيفية هي الفترة التي ينتظرها الأطفال بشغف بعد عام دراسي مليء بالواجبات و الإختبارات



لكنها ليست فقط وقتًا للراحة بل فرصة ذهبية لتطوير مهارات الطفل و تعزيز شخصيته و تقوية علاقاته الإجتماعية و العائلية



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أهمية العطلة في حياة الأطفال ​ استراحة نفسية و جسدية من ضغط الدراسة

فرصة لإكتشاف الذات و تنمية المواهب

تعزيز الروابط الأسرية من خلال الأنشطة المشتركة

تنمية المهارات الإجتماعية عبر التفاعل مع الأقران ​





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التخطيط السليم للعطلة ​ وضع جدول أسبوعي يتضمن أنشطة متنوعة

التشارك مع الطفل في اختيار الأنشطة

و ترك وقت حر للعب العفوي و للراحة ​



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أنشطة تعليمية ممتعة ​ قراءة القصص تنمّي الخيال و تُحسّن اللغة

التجارب العلمية البسيطة : الزراعة المنزلية و اللعب بفقاعات الصابون

تعلم لغة جديدة عبر تطبيقات أو دروس مبسطة

كتابة اليوميات أو القصص لتشجيع التعبير الذاتي ​





أنشطة بدنية و إجتماعية ​ الرياضة مثل السباحة و ركوب الدراجة أو كرة القدم

المخيمات الصيفية تعزز الإستقلالية و التفاعل الجماعي

الرحلات العائلية لإكتشاف الطبيعة و الثقافات المختلفة

العمل التطوعي كزيارة دار المسنين أو دار الأيتام أو تنظيف الحي ​





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أنشطة فنية و إبداعية ​ الرسم و التلوين

الأشغال اليدوية

التشكيل بالصلصال ​





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التعامل مع التكنولوجيا ​ تحديد وقت يومي لاستخدام الأجهزة

إختيار تطبيقات تعليمية مفيدة

مشاهدة أفلام وثائقية أو برامج تثقيفية مع الأهل ​





الصحة النفسية و الجسدية ​ ا لحفاظ على نظام نوم منتظم

تناول وجبات صحية و متوازنة

تجنب السهر المفرط أو الإفراط في إستخدام الشاشات ​

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نتائج العطلة المثمرة ​ طفل أكثر توازنًا و ثقة بالنفس

تطور في المهارات العقلية و الإجتماعية

إستعداد أفضل للعودة إلى المدرسة

ذكريات جميلة تعزز الترابط الأسري ​