ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
من البراءة إلى البوح ..... ظاهرة إستجواب الأطفال عما يحدث في بيوتهم
الأطفال يُنظر إليهم غالبًا على أنهم مرآة البيت لأنهم يتحدثون بعفوية و صدق مما يجعلهم هدفًا لبعض الأشخاص الفضوليين أو المتطفلين الذين يسعون لمعرفة ما يدور داخل الأسرة
هذا السلوك قد يكون بدافع الفضول أو التدخل أو حتى لأغراض غير بريئة
لماذا يُجيب الطفل؟
من البراءة إلى البوح ..... ظاهرة إستجواب الأطفال عما يحدث في بيوتهم
الأطفال يُنظر إليهم غالبًا على أنهم مرآة البيت لأنهم يتحدثون بعفوية و صدق مما يجعلهم هدفًا لبعض الأشخاص الفضوليين أو المتطفلين الذين يسعون لمعرفة ما يدور داخل الأسرة
هذا السلوك قد يكون بدافع الفضول أو التدخل أو حتى لأغراض غير بريئة
لماذا يُجيب الطفل؟
البراءة الفطرية
الطفل لا يدرك أن هناك معلومات يجب أن تبقى خاصة
الرغبة في التفاعل
يحب أن يشارك ويشعر بأنه مهم
غياب التوجيه الأسري
إذا لم يُعلم الطفل الفرق بين العام و الخاص سيشارك كل شيء
التقليد
إذا رأى الكبار يتحدثون عن أمور البيت أمام الآخرين سيظن أن ذلك أمر طبيعي
المخاطر الناتجة عن إفشاء الطفل لأسرار البيت :
إشاعات
تدخلات
مشاكل عائلية
شعور الطفل بالذنب أو الخوف بعدها
ضعف إدراك الطفل للحدود الشخصية
كشف معلومات حساسة قد تُستغل
إستراتيجيات لحماية الطفل و توعيته :
أولا :
تعليم مفهوم الخصوصية و إستخدم أمثلة مثل كلمة السر في أشياء لا نحدث بها أحد
ثانيا :
تعليمه أن هناك أمورًا تخص العائلة فقط لا تخرج من حدود البيت
ثالثا :
تدريب الطفل على الردود اللبقة مثل لا أعرف أو إسأل ماما أو بابا
رابعا :
إجعل الردود غير عدائية لكن حازمة
خامسا :
تعزيز الثقة بالنفس إمدحه عندما يتصرف بحكمة و شجعه على قول لا أعرف دون خوف
سادسا :
إستخدام القصص و الألعاب و قص عليه قصصًا عن أطفال تصرفوا بذكاء فهي مثل رسالة لهم
سابعا :
إستخدم ألعاب تمثيلية لتدريب الطفل على المواقف الواقعية
دور الأهل في الوقاية والتوجيه :
كن قدوة :
لا تتحدث عن أمور البيت أمام الغرباء
لا تعاقب الطفل إذا أفصح :
إستخدم الموقف كفرصة تعليمية
راقب من يسأل الطفل:
و تدخل
ما رأيكم في هذه الظاهرة ؟ و هل صادفتم هذه الظاهرة في واقعكم ؟
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