السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





من البراءة إلى البوح ..... ظاهرة إستجواب الأطفال عما يحدث في بيوتهم









الأطفال يُنظر إليهم غالبًا على أنهم مرآة البيت لأنهم يتحدثون بعفوية و صدق مما يجعلهم هدفًا لبعض الأشخاص الفضوليين أو المتطفلين الذين يسعون لمعرفة ما يدور داخل الأسرة

هذا السلوك قد يكون بدافع الفضول أو التدخل أو حتى لأغراض غير بريئة





لماذا يُجيب الطفل؟

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البراءة الفطرية ​ الطفل لا يدرك أن هناك معلومات يجب أن تبقى خاصة ​ الرغبة في التفاعل ​ يحب أن يشارك ويشعر بأنه مهم ​ غياب التوجيه الأسري ​ إذا لم يُعلم الطفل الفرق بين العام و الخاص سيشارك كل شيء ​ التقليد ​ إذا رأى الكبار يتحدثون عن أمور البيت أمام الآخرين سيظن أن ذلك أمر طبيعي ​