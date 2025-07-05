للنقاش : بين المرض الجسدي و الإنهاك النفسي .... صراع لا يُرى

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


بين المرض الجسدي و الإنهاك النفسي ..... صراع لا يُرى


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في عالم يركض خلف الظاهر قل من يلتفت إلى الألم الذي لا يُرى

الجروح الجسدية تترك آثارًا لكن ما بال تلك التي تسكن الأعماق

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ربما لا يمكن قياس الألم بدقة لكننا نستطيع أن نصغي نفهم و نمد اليد لمن يتألم سواء أكان الألم ظاهرًا أو خفيًا



للنقاش :
كيف يتعامل المجتمع مع ألم الجسد مقارنة بألم النفس ؟
لماذا نميل إلى تقبل المرض الجسدي أسرع من التعب النفسي ؟
هل يمكن لأحدهما أن يؤدي إلى الآخر ؟ و
ما العلاقة بين الصحة النفسية و الجسدية ؟
أيهما يُحدث أثرًا طويل الأمد في الإنسان ؟
هل هناك وعي كافٍ اليوم بأهمية علاج النفس كما الجسد ؟

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