الحنين الى الماضي حقيقة ام وهم

Oktavio_hinda
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في لحظة هدوء وبين زحمة الحياة كثيرا ما نتوقف ونردد
"آه على أيامات زمان كانت أبسط أحن وأجمل"
لكن هل كان الزمن فعلا جميلا؟
أم أن الحنين هو من يجمل الذكريات في أعيننا؟
في الماضي كنا نلعب في الأزقة دون قلق ننتظر برامج التلفاز بفارغ الصبر نكتب الرسائل الورقية ونتبادل القصص في كل مكان بدل الصمت الرقمي
كانت القلوب قريبة والرضا يسكن البيوت والابتسامة لا تحتاج مناسبة
ومع ذلك لا يخلو الماضي من صعوبات من فقر من فقدان من تحديات قد تكون أقسى مما نعيش الآن
لكننا نتذكر فقط الجانب الدافئ منه الجانب الذي يخفف عنا قسوة الحاضر
يقول علماء النفس إن الحنين للماضي "نوستالجيا" ليس هروبا بل وسيلة لتثبيت الهوية وإيجاد بعض الدفء العاطفي
فالإنسان يشتاق إلى فترات شعر فيها بالأمان حتى إن لم تكن مثالية فلا الزمن هو الجمال الحقيقي ولا التغيير هو العدو
الجمال الحقيقي في طمأنينة القلب ورضا النفس مهما كان العصر.
سؤال للنقاش:
_ ما هي أجمل ذكرى تحملها من "الزمن الجميل"؟
_ هل فعلاً كان الماضي أجمل أم أن في هذا الزمن أيضا لحظات رائعة نغفل عنها؟