الحنين الى الماضي حقيقة ام وهم

لكننا نتذكر فقط الجانب الدافئ منه الجانب الذي يخفف عنا قسوة الحاضر

يقول علماء النفس إن الحنين للماضي "نوستالجيا" ليس هروبا بل وسيلة لتثبيت الهوية وإيجاد بعض الدفء العاطفي

فالإنسان يشتاق إلى فترات شعر فيها بالأمان حتى إن لم تكن مثالية فلا الزمن هو الجمال الحقيقي ولا التغيير هو العدو

الجمال الحقيقي في طمأنينة القلب ورضا النفس مهما كان العصر.

سؤال للنقاش

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ما هي أجمل ذكرى تحملها من "الزمن الجميل"؟

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