من المؤثر البيتي الى السوشل ميديا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



رواد المنتدى أهلا بكم وأهلا بي معكم





ونحن صغار كل منا كان يحب انسان معين يعتبره قدوة ليس بضرورة والدك أو أمك تقتدي بشخص ما

استاذ مثلا كنا ندرس كل منا يرى في استاذه القدوة تحب تفاصيله اخلاقه لا تفعل ما يغضبه تأخذ نصائح منه نحن جيل الثمانينات أغلبنا كان قدوتنا أساتذتنا قد يجعلك أستاذ ما لمادة ما تحب الدراسة لأنه حببك فبها .



وتغيرت الموازين وتغير الزمن وأخذت العولمة تخترق البيوت والمجتمعات كفيروس تفشى في كل الجسد ...وللأسف جيل أولادنا اليوم بات قدوته فلان رمى بنفسه في القمامة أعزكم الله ..والبنت بدل إستشارة أمها تنتظر اللايف من كارولين او ربيكا ..ومن تريد تعلم الشتم والكلام تشاهد نوال وبريطانيا العظمى..كارثة والله ....