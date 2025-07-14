الشيفرة التي تصنعنا (DNA)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



هل تعلم أن داخل كل خلية من جسمك يوجد "كتاب تعليمات" خاص بك؟ هذا الكتاب يُسمى الحمض النووي أو DNA، وهو المسؤول عن كل صفاتك الجسدية!

_ ما هو الـDNA؟

الحمض النووي هو جزيء يحتوي على معلومات وراثية تُحدد ملامح وجهك، لون عينيك، نوع دمك، وحتى قابليتك للإصابة ببعض الأمراض.

_مما يتكون؟

يتكون من أربع "حروف كيميائية" تسمى: A، T، C، G. ترتيب هذه الحروف يشبه كتابة جمل طويلة ومعقدة تتحكم في وظائف جسمك.



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هل نشارك الحمض النووي مع كائنات أخرى؟

نعم! البشر يشتركون بنسبة 98% من الحمض النووي مع الشمبانزي، و60% مع الدجاج، وحتى 50% مع الموز!



_ لماذا هو مهم؟

يستخدم العلماء الـDNA لفهم الأمراض، إثبات النسب، وحتى في الطب الشرعي لحل الجرائم.