لنبدء صفحة بيضاء بين الاعضاء

habib2

habib2

:: عضو مُشارك ::
رسالتي اليوم الى جميع الاعضاء منهم الحاضرين والغائبين ماذا لو نفتح صفحة جديدة لنكون في لمة وحدة كما كنا
لنكون يد واحد ونستدعي جميع الاعضاء الغائبون فكل لديهم اتصال باصدقاء غائبون عن اللمة ولكن حاضرون في الهواتف وارقامهم
لنفتح صفحة جديدة
ماذا لو خصصنا فيه وقت ونلتقي في دردشة في احد الاقسام تحت اختيار الاخ فتحي نتذكر الماضي والابتسامة والمحبة التي بنتها اللمة منذ 2006 وحتى نتعرف على الاعضاء الجدد
ماذا لو طرحنا قسم خاص بشؤون المساجين لقدر الله نتعرف على اشخاص هم داخل الزنازل يكون احد افرادهم احد الاتصال . وكانو قبل معنا في لمتنا هذه
مجرد راي
 
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