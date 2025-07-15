كيف أصبح نجما بمنتدى اللمة

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو متألق ::
أحباب اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بكل أعضاء اللمة الجدد
إذا كنت حاب تكون نجم اللمة تبع نصائحي كلمة بكلمة

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لتصبح نجمًا لامعا في سماء منتدى اللمة الجزائرية، تحتاج إلى الجمع بين ثلاث

النشاط
الجودة
التفاعل

إليك خطوات واضحة تساعدك في تحقيق ذلك:

✅ 1_ شارك بشكل يومي أو شبه يومي.


لا تغب لفترات طويلة بدون تفاعل.

✅ 2_ أكتب مواضيع حصرية ومميزة في مجالات مثل: الثقافة، الدين، التاريخ، التنمية الذاتية، التقنية، الأدب... إلخ.


قلل من النسخ واللصق، وإهتم بلغة سليمة وأسلوب محترم.

✅ 3_ علّق على مواضيع الأعضاء الآخرين بطريقة لبقة ومحفّزة.


شارك في النقاشات والردود، حتى إن لم تطرح مواضيع جديدة.

✅ 4_ لا تخرق القوانين، مثل السب، أو نشر روابط مخالفة، أو إثارة الفتن.


الإدارة تتابع السلوك العام لكل عضو.

✅ 5_ إختر لنفسك أسلوب كتابة مميز، أو توقيع جميل، أو تنسيق جذاب لمواضيعك.


إجعل إسمك مرتبطًا بالإبداع أو الفائدة.

أكتب إسمك باللغة العربية.

✅ 6_ منتدى اللمة ينظم مسابقات وفعاليات من حين لآخر، شارك فيها بجدية.


الفوز أو التميز فيها يعطيك شهرة أكبر.

✅ 7_ النجومية لا تأتي في يوم أو أسبوع أو شهر، لكن المثابرة تجعلك تكسب إحترام الأعضاء والإدارة.


✅ 8_ إذا إستصعب عليك أمر في المنتدى إستشر الإدارة
 
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