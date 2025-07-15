كيف أصبح نجما بمنتدى اللمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



مرحبا بكل أعضاء اللمة الجدد

إذا كنت حاب تكون نجم اللمة تبع نصائحي كلمة بكلمة



لتصبح نجمًا لامعا في سماء منتدى اللمة الجزائرية، تحتاج إلى الجمع بين ثلاث



النشاط

الجودة

التفاعل



إليك خطوات واضحة تساعدك في تحقيق ذلك:



1_ شارك بشكل يومي أو شبه يومي.



لا تغب لفترات طويلة بدون تفاعل.



2_ أكتب مواضيع حصرية ومميزة في مجالات مثل: الثقافة، الدين، التاريخ، التنمية الذاتية، التقنية، الأدب... إلخ.



قلل من النسخ واللصق، وإهتم بلغة سليمة وأسلوب محترم.



3_ علّق على مواضيع الأعضاء الآخرين بطريقة لبقة ومحفّزة.



شارك في النقاشات والردود، حتى إن لم تطرح مواضيع جديدة.



4_ لا تخرق القوانين، مثل السب، أو نشر روابط مخالفة، أو إثارة الفتن.



الإدارة تتابع السلوك العام لكل عضو.



5_ إختر لنفسك أسلوب كتابة مميز، أو توقيع جميل، أو تنسيق جذاب لمواضيعك.



إجعل إسمك مرتبطًا بالإبداع أو الفائدة.



أكتب إسمك باللغة العربية.



6_ منتدى اللمة ينظم مسابقات وفعاليات من حين لآخر، شارك فيها بجدية.



الفوز أو التميز فيها يعطيك شهرة أكبر.



7_ النجومية لا تأتي في يوم أو أسبوع أو شهر، لكن المثابرة تجعلك تكسب إحترام الأعضاء والإدارة.

8_ إذا إستصعب عليك أمر في المنتدى إستشر 8_ إذا إستصعب عليك أمر في المنتدى إستشر