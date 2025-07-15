قيمة الصداقة في حياتنا اليومية

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


قيمة الصداقة في حياتنا اليومية
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إخواني وأخواتي أعضاء المنتدى الكرام،
موضوعي اليوم عن شيء نعيشه جميعًا، لكن قد لا نتوقف كثيرًا للتفكير في معناه الحقيقي… إنه الصداقة.


الصداقة ليست مجرد ضحك وسهر وترفيه، الصداقة الحقيقية تظهر وقت الشدة، وقت ما تكون في ضيق أو حزن أو حتى لما تحتاج كلمة طيبة ترفع من معنوياتك.

الصديق الصادق هو لي يكون معاك مش غير كي تكون ناجح وفرحان، لكن لما الدنيا تضيق في وجهك.


للأسف، صار من الصعب نلقى أصدقاء أوفياء مثل أصدقاء الطفولة.

كثير من الناس اليوم تربطهم ببعض "مصالح مؤقتة"، ولما تخلص المصلحة، يختفي كل شيء.


👈 سؤالي لكم:
ما معنى الصداقة بالنسبة لكم؟ وهل عندكم صديق تعتبرونه "أخ لم تلده أمك"؟


بانتظار آرائكم وتجاربكم
 
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