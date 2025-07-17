قصة ساعة الحلم الأخيرة

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ساعة الحلم الأخيرة

كانت الساعة تشير إلى السادسة صباحًا، عندما إستيقظ خالد على صوت المنبّه، قلبه يخفق بشدة كأنه تذكّر شيئًا مهمًا، أو ربما كان ذلك مجرد أثر لحلم لم يكتمل.

في الحلم، كان يركض وسط محطة قطارات، يحاول اللحاق بآخر قطار متجه نحو مدينة لا يعرف إسمها، لكن في قلبه كان يعلم أنها وجهته. كل الوجوه حوله كانت غريبة، إلا وجه فتاة واحدة، كانت تلوّح له من نافذة القطار، تبتسم وكأنها تعرفه منذ زمن.

فتح خالد عينيه فجأة، ليجد نفسه في غرفته المعتادة، لا قطار ولا محطة... فقط سكون الصباح، وساعة على الحائط ما تزال تعدّ الوقت ببرود.

لكنه قرر هذه المرة ألا يترك الحلم يذهب سُدى. إرتدى سترته، خرج من المنزل، وركب أول قطار مرّ بالمحطة. لم يكن يعرف أين سيصل، لكنه كان يؤمن أن كل بداية تبدأ بحلم، وربما، بوجه مألوف ينتظره عند النهاية.

النهاية
 
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أول محاولة لي في كتابة القصص
القصة مستوحات من هذا الموضوع
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أبو عاتكة

الموضوع 'لعبة: كوّن قصة من أربع كلمات!'

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جديد وحصري اللمة📢


🔠 لعبة| كوّن قصة من أربع كلمات!
Super Mario Art GIF by dan.bahia.dan










👀 شرح اللعبة:

انا المؤلف المشهور ابو منسي
Sad Sorrow GIF by G5 games


كتبت قصة صغيرة باستخدام هذه الكلمات الأربع 👇… لكنني فقدتها 😱

🫂مهمتك هي مساعدتي...
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