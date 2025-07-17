قلم لم يعد يكتب ( تابع لموضوع وحيدة في قافلتي)

Tama Aliche

Tama Aliche

:: عضو متألق ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

"قلم لم يعد يكتب"

يتبع لموضوع "وحيدة بقافلتي" 👇
Tama Aliche

الموضوع 'وحيدة في قافلتي .. 💔'

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لقد عرفتم فتاة تسمي نفسها دائما "الصحافية الساخرة".. التي تسخر تحتقر حقيقتها و تحتفل في عالمها الافتراضي ، تجرح جراحها و تحاول التخفيف من آلام الآخرين .. هي معتادة على الغياب فجأة و العودة بقوة ، لتكتب كل ما عاشته في "لحظة كتابة" تمنح لقلبها السطور للبوح ..

من أكون ..؟

جئت بنفسي لأنزع عنها الأقنعة الواحدة تلوى الأخرى ، دائما ما أحلم معكم بالحزن كثيرا ، و لا توجد أمنيات جميلة حتى أجعل الحياة تتفاءل داخلي ، كل تلك الأقنعة التي غطت عني رغما عني ، تحت ما يسمى " الألم ، الصراعات و الاكتئاب " كل هذا أسوأ ما عشته لحد الساعة ، يا عزيزتي التي يصل بها...
  • أسانِدك
  • أعجَبني

لا عذر لكم مع طفل لم يكن يعرف شيئا ، كان مهزوما و أقوى ما يملكه دموعه ،

images (20).webp


فلماذا نفشل في أن نكون الرحمة ..؟
لماذا نفشل في حب ذلك الطفل ..؟
لماذا لا نبتعد قبل أن نزرع الألم .. ؟
تهزمني أنفاسي تجعلني أسقط بين أقلامي عاجزة ، ألتقط منها آهاتي ، بين الكلمات تتبعثر روحي هنا وهناك ،

أين أنا .. ؟

كيف وصلت لهذا الحال .. ؟


ثلاثون سنة تجلس وحيدة في قافلتها ، ترى ماذا فعلت بعد هذا الوقت الذي مضى .. ؟

images (19).webp


حزن ، انهزامات ، عتاب ..؟ ماذا ..؟

تحملت من كان يجب أن أصرخ أمامهم فأكسر أنانيتهم و ظلمهم ..
لقد كسوت جسدي بالتظاهر ، كان كل شيء يؤلمني ، لم أشعر بالدفئ يوما ، كانت ابتسامتي لون البراءة الذي بقي لوحة لا تزول رغم الشدائد ،

images (23).webp


ليكن هكذا العتاب إذن ..

فقلمي لم يعد يكتب ، يكفي أن هذا المجتمع جعلني أخسر نفسي ، لكن القاتل كان من داخل بيوتنا ، كم نشتاق لوقفة حب لأجل أرواحنا ،
لأجل أن نكبر بقوة فلا نحتاج لنحارب الشر الذي في الخارج ،

و لا نحتاج لأن نقاتل بخوف كل من يقف في طريقنا ..

لكنهم جعلونا نخسر أنفسنا لأنهم الأقوى ، و نحن الطرف الخاسر الذي يرونه فاشلا و يستحق نظرات الكره ..

لا أدري كيف بقي هذا الطفل داخلي بريئا ، طيبا ، لا يحمل حقدا ، و يعرف أن الحب أجمل من كل شيء في هذه الحياة ، يمنح بلا مقابل ، لكن رغم هذا تبقى دمآء البشر فاسدة ،

لا أدري كيف يحبون الاستغلال بدل العطآء .. ؟

لا أدري كيف يختارون الأنانية بدل الصدق .. ؟
لماذا نفشل في أن نكون أقرب و أن لا يؤلم أحدنا الآخر .. ؟
لماذا نفشل في أن نكون بيتا للحب .. فلا نفترق .. ؟
لكننا لا ننجح ، فنحن القسوة ، نحن من يكره رؤية الجمال ، نحن من يختار الرحيل فلا نسأل ، بعد ما امتلأت قلوبنا بالحقد ..
صرخت في نفسي

images (24).webp


و كأنني في مواجهة بيني و بينهم ، أقول لهم أن يبتعدوا ،أن يجعلوا قسوتهم دفعة واحدة ، لكنها ليست جرأة ، فلا أزال أختبئ بين أقلامي و دفاتري القديمة ، أحمي نفسي بحروف لم يعد قلمي يكتبها ..




Tama Aliche

(الصحافية الساخرة)
 
توقيع Tama Aliche
توقيع Tama Aliche
توقيع Tama Aliche
يا ريت الناس تقرا كلامك بقلوبها ماشي بعينيها لأنك كتبتي وجع سنين و براءة طفل ما عرفش غير الدموع
حسيتك كيما لي يهدر بصوت مخنوق و كل كلمة فيها صرخة ما قدرش يقولها بصوت عالي
بصح نقولك من قلبي ما دام قلبك ما زال يعرف يحب و ما دامك ما زلتي طيبة رغم كل القسوة راهي روحك أقوى من كل اللي حاولوا يكسروك ربي يبعثلك ناس تفهمك بلا ما تشرحيلهم و تبرريلهم و يحبوك بلا شروط ولا قيود

تحياتي لكي يا غالية
 
توقيع ام أمينة
يا فاطمة اخيتي كثير من البدايات كانت حيث ظن الجميع انها النهاية
اعداؤك هذا هدفهم و منتهى امنياتهم
عندما تتحدثين بتلقائية احس ان نفسا و روحا تشبهني تعبر عن آهاتها
بأسلوب حساس صادق بلا نفاق او تصنع
اخيتي هناك فرص تأتي للإنطلاق و للتحرر و لكسر القيود و تحطيم الأوهام
علينا نتلمس تلك الفرص و نبحث عنها و ان لم نجدها يجب ان نصنعها
و نصنع لنفسنا مجدا جديدا
من أجل أرواحنا الطيبة و أنفاسنا الصافية
فاطمة انت كالريح الطيبة لكن المحيط عفن
فلا يليق بالريح الطيب إلا المكان المرتفع العالي و الشامخ
فعلى رؤوس الجبال اجمل النسمات و في الاسفل الراكد من المياة و الاوحال
اختاري المكان و الزمان و الطريقة فالتوطل على الله يكون بعد العزم
و الله خير معين لنا و لك
انا ادعمك و اساندك و اشجعك و القادم اجمل و افضل
تحرري و ارتقي الى سمو رؤوس الجبال فروح كروحك يحق لها العيش الجميل
 
توقيع الامين محمد

المواضيع المشابهة

Tama Aliche
وحيدة في قافلتي .. 💔
المشاركات
18
المشاهدات
260
Tama Aliche
Tama Aliche
خيرة جانت
تابع لموضوع عادات مجتمعاتنا من وإلى أين؟
المشاركات
2
المشاهدات
724
خيرة جانت
خيرة جانت
ه
وحيدة في عالم غريب ... فهل أجد بينكم صديق
2
المشاركات
29
المشاهدات
2K
la_safa
L
ه
جنبلاط لم يعد يفهم على جعجع ويحذره من مهاجمة سلاح المقاومة
المشاركات
6
المشاهدات
917
هازم الاحزان
ه
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏