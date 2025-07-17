قلم لم يعد يكتب ( تابع لموضوع وحيدة في قافلتي)

لا عذر لكم مع طفل لم يكن يعرف شيئا ، كان مهزوما و أقوى ما يملكه دموعه ،

لا عذر لكم مع طفل لم يكن يعرف شيئا ، كان مهزوما و أقوى ما يملكه دموعه ،

لا عذر لكم مع طفل لم يكن يعرف شيئا ، كان مهزوما و أقوى ما يملكه دموعه ،

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لقد عرفتم فتاة تسمي نفسها دائما "الصحافية الساخرة".. التي تسخر تحتقر حقيقتها و تحتفل في عالمها الافتراضي ، تجرح جراحها و تحاول التخفيف من آلام الآخرين .. هي معتادة على الغياب فجأة و العودة بقوة ، لتكتب كل ما عاشته في "لحظة كتابة" تمنح لقلبها السطور للبوح .. من أكون ..؟ جئت بنفسي لأنزع عنها الأقنعة الواحدة تلوى الأخرى ، دائما ما أحلم معكم بالحزن كثيرا ، و لا توجد أمنيات جميلة حتى أجعل الحياة تتفاءل داخلي ، كل تلك الأقنعة التي غطت عني رغما عني ، تحت ما يسمى " الألم ، الصراعات و الاكتئاب " كل هذا أسوأ ما عشته لحد الساعة ، يا عزيزتي التي يصل بها...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لقد عرفتم فتاة تسمي نفسها دائما "الصحافية الساخرة".. التي تسخر تحتقر حقيقتها و تحتفل في عالمها الافتراضي ، تجرح جراحها و تحاول التخفيف من آلام الآخرين .. هي معتادة على الغياب فجأة و العودة بقوة ، لتكتب كل ما عاشته في "لحظة كتابة" تمنح لقلبها السطور للبوح .. من أكون ..؟ جئت بنفسي لأنزع عنها الأقنعة الواحدة تلوى الأخرى ، دائما ما أحلم معكم بالحزن كثيرا ، و لا توجد أمنيات جميلة حتى أجعل الحياة تتفاءل داخلي ، كل تلك الأقنعة التي غطت عني رغما عني ، تحت ما يسمى " الألم ، الصراعات و الاكتئاب " كل هذا أسوأ ما عشته لحد الساعة ، يا عزيزتي التي يصل بها... ​

لكنهم جعلونا نخسر أنفسنا لأنهم الأقوى ، و نحن الطرف الخاسر الذي يرونه فاشلا و يستحق نظرات الكره .. لا أدري كيف بقي هذا الطفل داخلي بريئا ، طيبا ، لا يحمل حقدا ، و يعرف أن الحب أجمل من كل شيء في هذه الحياة ، يمنح بلا مقابل ، لكن رغم هذا تبقى دمآء البشر فاسدة ،

و لا نحتاج لأن نقاتل بخوف كل من يقف في طريقنا ..

و لا نحتاج لأن نقاتل بخوف كل من يقف في طريقنا ..

لأجل أن نكبر بقوة فلا نحتاج لنحارب الشر الذي في الخارج ،

تحملت من كان يجب أن أصرخ أمامهم فأكسر أنانيتهم و ظلمهم ..

لماذا لا نبتعد قبل أن نزرع الألم .. ؟

لماذا لا نبتعد قبل أن نزرع الألم .. ؟



لا أدري كيف يختارون الأنانية بدل الصدق .. ؟

لماذا نفشل في أن نكون أقرب و أن لا يؤلم أحدنا الآخر .. ؟

لماذا نفشل في أن نكون بيتا للحب .. فلا نفترق .. ؟