دخلوواا وشووفوا الفرق .. بين الصديق والحبيب

يخفق قلبك عندما ترى الحبيب.....

وتشعر بالسعادة عندما تقابل الصديق...

امام الحبيب الشتاء يبدو صيفا

اما امام الصديق فالشتاء يصبح اجمل وأحلى .....

امام الحبيب..يحمر وجهك ....

.... اما امام الصديق فابتسامة عذبة ترتسم على شفتيك...

عند ملاقاة الحبيب تضيع الكلمات والحروف.. ولا يمكنك قول ما تريد

اما مع الصديق فيمكنك قول ما يدور في خاطرك وما يجول في ذهنك .....

مع الحبيب تبدو مرتبكا متوترا ...

اما مع الصديق فتكون انت نفسك بكل ما فيك وبشخصيتك الحقيقية .......

عادة النظر في عيني من تحب صعب بعض الشئ ..

اما عيني الصديق .. فيمكنك النظر اليهما بكل دفء وصدق .....

عندما يبكي الحبيب.. تسيل الدموع في عينيك وينجرح قلبك من أجل من تحب ...

... ولكن مع صديق يبكي ينتهي الامر بتهدئة الاخر له وتخفيف حزنه والمه ....

هل عرفت الان من تكون؟؟؟؟

حبيب؟؟؟

ام...

صديق؟؟؟؟