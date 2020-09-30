هل تتحول الصداقة الى حب ! وهل يتخول الحب إلى صداقة ؟

هل من الممكن ان تتحول الصداقة الى حب ؟

وان يتحول الحب لصداقة ؟

هل يمكن ان يكون الحبيب صديقا ؟ والصديق حبيبا؟

الحب والصداقة يختلفان

لأن الصداقة الحقيقيه لاتنتهي فصديق اليوم هو صديق الغد

أما الحب إذا رحل لايعود والذي نحبه مرة يصبح في طي النسيان ولانحبه مرة أخرى حتى إذا عدنا فهناك شي ما اختلف وانكسر وغالبا مصيرها الفشل

والصداقة بمعناها الحقيقي هي

شجرة صلبة تمر بجميع الفصول وتبقى صامدة طالما هناك من يرويها بكل معاني الصداقه التي نعرفها

و الحب هو

وردة محاطة بالأشواك وردة لاتشرب إلا من الكأسين معا فقط

الصداقة

يمكن ان تصبح حبا .. بل هي غالبا ما تبدأ كذلك

لكن الحب

لايمكن ان يتحول إلى صداقة ولايمكن ان يصبح الحبيب مجرد صديق ومن نحبه نريده لنا وحدنا أما الصديق فهو مباح للجميع

الصداقة درجات تبدأ من لاشي وتنتهي عند كل شي

فقد تجد صديقا مقربا واخر اقل قربا وثالثا بالكاد نذكره والقريب اليوم قد يصبح بعيدا في الغد أو العكس هذه الفرضيات لاتوجد في معادلة الحب

فالحب لايتجزأ ولادرجات فيه هو درجة واحدة فقط عندما تحب انسانا يخفق قلبك عندما ترى الحبيب

تجد الابتسامة العذبة ترتسم على شفتيك عند ملاقاة الحبيب مع شعور بالسعاده

اما مع الصديق فيمكنك قول مايدور في خاطرك وما يجول في ذهنك مع الحبيب تبدو مرتبكا متوترا

اما مع الصديق فتكون انت نفسك بكل مافيك وبشخصيتك الحقيقية

عندما يبكي الحبيب تسيل دموع في عينيك وينجرح قلبك من أجل من تحبو لكن مع صديق يبكي ينتهي الامر بتهدئة الاخر له تخفيف حزنه

والمهم الان عرفت من تكون؟...

حبيب ام صديق

ولكن تبقى كلمة مهمة أين الصديق اليوم

وأيضا أين الحبيب اليوم فى نهاية الأمر

هل تبقى المصالح فوق كل شىء

وأقوى من الصديق والحبيب

هذا واقع ياساده نعيشه ونتالم كثيرا ونسعد قليلا

فهنيئا لمن وفق في واقعنا​