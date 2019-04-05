الشخصيه السامه احذر التعامل معها









ما هي الشخصيه السامه وماهي علاماتها المميزة لنأخذ حذرنا منهم وقت التعامل معهم ؟ هناك بعض الشخصيات التي تؤثر في حياه كل انسان وتتسبب في تكدير صفو حياته وتقليل احترامه لذاتة ونشر السلبيه في جوانب حياته الخاصه .



وحيث لا يمكن للانسان الحياه في برج عالي بعيد عن الناس فانه يمكن التعرف على سمات هذه الشخصيه من خلال بعض العلامات التي تساعدك على اتخاذ الخطوات المناسبه لتحييد هذه الشخصيه وتخفيف تأثيرها السلبي علي حياتك​ ما هي الشخصيه السامه وماهي علاماتها المميزة لنأخذ حذرنا منهم وقت التعامل معهم ؟ هناك بعض الشخصيات التي تؤثر في حياه كل انسان وتتسبب في تكدير صفو حياته وتقليل احترامه لذاتة ونشر السلبيه في جوانب حياته الخاصه .وحيث لا يمكن للانسان الحياه في برج عالي بعيد عن الناس فانه يمكن التعرف على سمات هذه الشخصيه من خلال بعض العلامات التي تساعدك على اتخاذ الخطوات المناسبه لتحييد هذه الشخصيه وتخفيف تأثيرها السلبي علي حياتك​

تذكر انه لا يشترط ان تتضمن الشخصيه السامه كل هذه العلامات مجتمعه ولكن يمكن تحديدها من خلال تمتعها ببعض هذه العلامات .

1- الشخصيه النمامة

غالبا ما تذكر هذه الشخصيه سلبيات الآخرين فاذا كان الشخص معروف دائما بالنميمة فهذه علامه تحذير من شخصيته السامه .

وكن علي يقين من أن من يذم الأخرين امامك سوف يذمك انت امام الاخرين وسواء كان يحكي لك او عنك فثق انه كاذب .

2– الشخصيه السلبيه

فبألاضافه الي كون هذه الشخصيه سلبيه فأنها كثيرة الشكوي والسخريه والقائمة قد تطول لصفاته السلبيه المفرطة .

3– افتقار هذه الشخصيه للرحمة

فإن اهم مفتاح في العلاقات الانسانيه هوا اظهار التعاطف والشفقه تجاه الاخرين وهذه الشخصيه غير قادرة علي ذلك لطبيعة تكوينها .

4– الأستئثار بقدر هائل من وقتك

هذه الشخصيه تأخذ الكثير من وقتك وحياتك دون ان تقدم الكثير في المقابل وحيث ان العلاقات الانسانيه تقوم علي الاخذ و العطاء فانه من المناسب اعادة تقيم مثل هذة العلاقه .

5– انها تنشر حولها جوا من الحزن

حيث في ما يبدو ان لدي هذه الشخصيه قدر كبير من الازمات والصراعات النفسيه وقد يشير هذا الي انها كانت تسبب ذلك للآخرين بل وتتمتع به فانها شخصيه غير سويه

6-الكاذب

هذه الشخصيه دائمة الكذب ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الاختلافات الصغيرة في ما ترويه وكذلك اغفالها بعض الحقائق الجوهريه في كل روايه لذلك فعند اكتشاف الكذب وعنما يلوي المتحدث عنق الحقيقه فأنه من الحكمة التساؤل عما اذا كان من الممكن الوثوق في هذه الشخصيه

7– الشخصيه كثيرة النقد

ان مساعدة الصديق شئ والانتقاد الدائم وتقديم النصائح دائما في كل نواحي الحياه شئ اخر هذه ليست علاقه صديق بصديق وانما هى علاقه والد بطفله فاذا ما شعرت انك دائما تحت النقد وان كل ما تفعله خطأ ويتم تصويبه هذا يعني ان العيب فيهم وليس فيك .

8– الشخصيه التي تتكلم اكتر مما تستمع

هذه علامه تحذيريه كبري عندما تلتقي شخص يتحدث اكثر مما يستمع او لا يستمع اطلاقا .

9– الشخصيه الضحيه

وهي التي تلقي باللوم في جميع مشاكلها علي الاخرين او الاوضاع حتي اذا كانت نتيجة خطئها وعدم وجود مسئوليه شخصيه هي علامة تحذيريه لك لان هذه الشخصيه قد تكون مقنعه جدا بحيث تجعلك تتعاطف معها …. فاحذرها !

10– الشخصيه الضاره

سواء بالقول او بالفعل الضار او حتي بتجاهلها لمشاعرك فهذه شخصيه سامه بالنسبه لك ان اسلوب معاملتك هام جدا فاذا كان هناك من يسئ اليك دائما فليس هذا بالشئ الهين .

11– الشخصيه التي تسبب لك التوتر

الحياة مليئه بأسباب التوتر والقلق وقلما ينجو منه احد فاذا كان هناك شخص ما يزيد من التوتر عن قصد منه فالافضل لك الابتعاد عنه .

12-الشخصيه التي تفقد اعصابها ( الغضوب )

ان التواجد مع شخص كثير الغضب هوا بمثابه عذاب نفسي و عصبي حيث يفتقد هذا الشخص القدرة علي التحكم في اعصابه فهذه الشخصيه سامة وانت في غني عن التعرض لها والافضل لك الابتعاد عنها .

13– الحاجة الي ان يكونوا دائما علي صواب

من علامات هذه الشخصيه حاجتها الدائمة ان تكون علي صواب فهي تحاول دائما وابدا اثبات وجهة نظرها وتسفيه اراء الاخرين حتي لو كانوا على صواب 0

لا يفترض بالمناقشات ان تكون معركة يجب ان يكسبها الانسان اذ ان الهدف من المناقشه هو الوصول الي الحقيقة .

14- الشخصيه الفظة

هل لاحظت ان شخص ما قد يكون لطيفا معك او مع من هم في مستواه ولكن عندما يتعامل مع مستويات اقل كالعمال او الجرسونات فأنه يعاملهم بشكل سئ !!

ذلك انه يضع قناع اللطف عندما يتعامل مع من هم في مستواه ولكن يظهر علي حقيقته اذا تعامل مع مستويات اقل منه .

15– الشخصيه الانانيه

هذه الشخصيه تضع نفسها واحتياجاتها في المقام الاول ولكنها تختفي عند احتياجك اليها فاحذرها لان هذه الشخصيه اما لا تعتبر صديق حقيقي و اما انها شخصيه سامة فهي شخصيه نفعيه لا تعطي بلا مقابل .

16– الشخصيه المستبدة

لو ان شخص ما يحاول ان يملي عليك افعالك واقولك فهذه علامة تحذيريه هائله .

هذه الشخصيه تشبه محرك العرائس فإن احسست يوما انك دمية في يد احدهم فيجب عليك ان تعيد النظر في امر هذه العلاقه .

17– الشخصيه المدمنه

لا شك في ان اقامه علاقه مع شخص يصارع الادمان هي من اكثر العلاقات صعوبه والم التي يمكن ان تتعامل معها وفي جحيم الادمان فان هناك الكثير من الامثله لهذه السلوكيات ليس لانها طبيعتهم الحقيقيه بقدر ما انها بسبب ادمانهم , الأدمان مشكله خطيره فاذا ما كنت منغمس في علاقه ما مع شخص مدمن فلابد لك من البحث عن من يساعدك .

18– الهاجس السئ تجاه شخص ما

عندما ينتابك الشك ويكون لديك هاجس سئ تجاه شخص ما فثق به .

ان الحدس الخاص بك هو اداة قيمة وغالبا ما يكون علي حق حتي وان لم تستطع تفسيره فيجب عليك ان تتجنب اوتحد من تعاملك مع شخص ما عندما يحذرك قلبك .​