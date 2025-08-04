نصائح صحية لمن أكثر من 50 سنة

أولا: شيئين تحقق منهما قدر ما تستطيع

(1) ضغط دمك

(2) نسبة السكر في الد.م



ثانيا: سبعة أشياء قللها إلى الحد الأدنى

(1) الملح

(2) السكر

(3) اللحوم والأطعمة المحفوظة

(4) اللحوم الحمراء

(5) منتجات الألبان

(6) المنتجات النشوية

(7) المشروبات الغازية



ثالثا: ثلاثة أشياء اكثر منها في طعامك

(1) الخضر / الخضروات

(2) الفواكه

(3) المكسرات



رابعا: ثلاثة أشياء تحتاج إلى نسيانها:

(1) عمرك

(2) ماضيك

(3) من ظلمك



خامسا: أربعة أشياء يجب أن تكون لديك ، بغض النظر عن مدى قوتك او ضعفك

(1) الأصدقاء الذين يحبونك حقًا

(2) رعاية الأسرة

(3) الأفكار الإيجابية

(4) منزل بعيد عن المشاكل



سادسا: خمسة أشياء تحتاج إلى القيام بها للحفاظ على صحتك

(1) الصيام

(2) الابتسامة/ الضحك

(3) رحلات (سافر ثم سافر ثم سافر)

(٤) التمارين الرياضية(المشي)

(٥) تقليل وزنك.



سابعا: خمسة أشياء ليس عليك القيام بها:

(1) لا تنتظر حتى تشعر انك جائع لتناول الطعام

(2) لا تنتظر حتى تشعر بالعطش لتشرب

(3) لا تنتظر حتى تشعر بالنعاس لتنام

(4) لا تنتظر حتى تشعر بالتعب لترتاح

(5) لا تنتظر حتى تمرض حتى تذهب لإجراء فحوصات طبية



ثامنا وهو المهم



(1)استمتع بعلاقتك الروحية مع الله عز وجل....اقرأ القران..صلاة الليل...الدعاء

(2) اكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى وآله الاطهار تجد خيرا كثيرا سواءا في الصحة او التفكير او المال...فهي السعادة في الدارين



اعتني بنفسك !!!